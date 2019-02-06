Деревянные дома замечательны уже только потому, что они обеспечивают экологичность и эстетичный внешний вид. А еще обладают рядом функциональных преимуществ.

Сложно найти материал лучше, чище и красивее. Весьма хороши дома из оцилиндрованного бревна, а если ещё использована северная древесина, то об таком доме можно просто тихо мечтать. Но зачем? Всё можно сделать реальностью. Поразмышляйте сами, это достаточно легкое строение из прекрасного природного материала вдобавок тёплое, светлое и сухое. К тому же оно рассчитано на много лет, а его монтаж занимает совсем немного времени. Такой дом строится буквально пару месяцев. Возникает вопрос, если у этого материала столько преимуществ, то какая же будет цена. В том то и дело, что цена такого дома, тоже преимущество!

Про дом из бревна вполне можно сказать, что он доступен каждому покупателю. Несложно найти проекты и готовые решения, цены на которые вполне приемлемы. Несмотря на компактный размер (а именно он и еще сложность кладки существенно влияют на цены_ можно рассказывать много и в превосходных тонах. Но давайте приведём некоторые цифры.

Дом из этого материала площадью около 100 квадратов стоит в районе 700 тысяч рублей. Это 2 этажа, кухня и холл, ванная комната на первом, а на втором этаже две спальни. Идеальный вариант для небольшой семьи. К тому же это оригинальный проект. Хотя по желанию можно заказать любую планировку дома. Добавляется котельная и всё, в таком замечательном доме где-нибудь на опушке леса, можно жить круглый год. Всё верно. Должны же иногда мечты сбываться?