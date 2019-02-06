жк днепропетровская 37 студия 3.3

06 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Дом из бревна

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Деревянные дома замечательны уже только потому, что они обеспечивают экологичность и эстетичный внешний вид. А еще обладают рядом функциональных преимуществ.

Сложно найти материал лучше, чище и красивее. Весьма хороши дома из оцилиндрованного бревна, а если ещё использована северная древесина, то об таком доме можно просто тихо мечтать. Но зачем? Всё можно сделать реальностью. Поразмышляйте сами, это достаточно легкое строение из прекрасного природного материала вдобавок тёплое, светлое и сухое. К тому же оно рассчитано на много лет, а его монтаж занимает совсем немного времени. Такой дом строится буквально пару месяцев. Возникает вопрос, если у этого материала столько преимуществ, то какая же будет цена. В том то и дело, что цена такого дома, тоже преимущество!

Про дом из бревна вполне можно сказать, что он доступен каждому покупателю. Несложно найти проекты и готовые решения, цены на которые вполне приемлемы. Несмотря на компактный размер (а именно он и еще сложность кладки существенно влияют на цены_ можно рассказывать много и в превосходных тонах. Но давайте приведём некоторые цифры.

Дом из этого материала площадью около 100 квадратов стоит в районе 700 тысяч рублей. Это 2 этажа, кухня и холл, ванная комната на первом, а на втором этаже две спальни. Идеальный вариант для небольшой семьи. К тому же это оригинальный проект. Хотя по желанию можно заказать любую планировку дома. Добавляется котельная и всё, в таком замечательном доме где-нибудь на опушке леса, можно жить круглый год. Всё верно. Должны же иногда мечты сбываться?

 

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X