Архитектурные и подводные светильники

При помощи освещения можно не только обеспечить комфортную для глаз человека обстановку, но и выделить зоны и создать неповторимый дизайн.

В помещении используется один вид ламп, а если речь идет об искусственном уличном свете, то можно создать свое архитектурное освещение при помощи приборов, представленных на сайте arhitekturnoe-osveschenie-katalog/nastennyie-svet.

Современные осветительные системы

Современные встраиваемые светильники светодиодные дают возможность качественно обеспечивать освещённость самых разных объектов. С помощью такого освещения, достаточно легко экономить электроэнергию, не теряя при этом силу и интенсивность светового потока.

Льющийся, равномерный и достаточно яркий свет светильников, в значительной мере повышает эффектность дизайна. А в отличие от стандартных светильников, которые используются для освещения различных помещений, в том числе и офисных ЛВО, и ЛВЭ с люминесцентными лампами, светодиодные светильники ко всему прочему абсолютно бесшумные, и не действуют на психику людей.

Особые условия освещения

Когда нужно выделить определенную часть здания при помощи подсветки, используют архитектурное освещение. Направленный прожектор эффектно выделяет особенности стиля и дизайна фасада.

Архитектурное освещение создает впечатление, что здание буквально утопает в лучах света. Этому способствуют особые светильники, которые мощным направленным лучом освещают определенную зону. При помощи архитектурного освещения легко сделать здание ярким и броским в вечернее время.

Еще один вид необычного освещения – это подводные светильники. Их устанавливают в искусственные пруды на приусадебном участке и в бассейны. Особая защита позволяет лампам работать в воде без риска перегорания. Источник света создает переливающийся луч, благодаря чему водоем хорошо заметен, а участок, на котором он расположен, получает особую изюминку.

Без подсветки бассейн или пруд не только теряют всю свою эффектность в вечернее время, но и становятся небезопасными. Согласитесь, яркие лампы, придающие особый тон воде, смотрятся гораздо лучше, чем ограждения вдоль контуров искусственного водоема.

Подбор светильников является практически новой услугой и эффективным подходом к варианту комфортного и экономичного освещения помещений и прилежащей территории жилого и административного значения. Разработанная система гарантирует очень качественное, и в то же время недорогое освещение, которое благодаря своей универсальности, всегда органично впишется практически в любой стиль интерьера.