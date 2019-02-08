К электромонтажным работам, осуществляемым в офисных и производственных предприятиях, выдвигаются особые требования. Поэтому кроме использование современного оборудования и электроустановочных изделий, требуется профессиональный подход к выполнению работ.

Электромонтажные работы в Челябинске предлагает специализированная компания «Интеллектуальные технические решения». Производственным и коммерческим предприятиям предлагается комплекс услуг по электромонтажу, установке систем кондиционирования, созданию систем умный дом. Специализированные услуги осуществляют профессиональные специалисты, используя при этом современные инструменты и оборудование.

Услуги компании

Предприятие специализируется на предоставление услуг по электромонтажу, а также реализации электрического оборудования. В ассортименте представлены различные виды электроустановочных изделий, кабельно-проводниковой продукции, щитков и т.д..

Одним из направлений деятельности компании является создание систем умный дом. Специалистами с многолетним опытом осуществляется монтаж систем, обеспечивающий контроль и управление отоплением, кондиционированием, охранной и пожарной сигнализацией, освещением, управлением жалюзями, локальным и удаленным видеонаблюдением. Современные системы позволяют в удаленном режиме контролировать все элементы системы умный дом. Управление происходит с помощью сети интернет на девайсах, работающих на операционных системах iOS и Android.

Компания «Интеллектуальные технические решения» предлагает современные модули, предназначенные для оптимального микроклимата разных типов помещений. Заинтересованные лица могут заказать покупку и установку систем умный микроклимат. Со стоимостью систем, а также техническими характеристиками можно ознакомиться на странице http://inter-74.ru/umnyij-mikroklimat.html. Здесь же потенциальные клиенты могут ознакомиться с современными системами кондиционирования. Клиентам предлагается огромный выбор климатического оборудования от таких брендов как Mitsubishi, Daikin, Panasonic, kentatsu и многих других. Потенциальным клиентам предлагаются бесплатные консультации по выбору подходящего оборудования, замеры, оперативная установка и гарантия на предоставленные работы.

В каталоге компании потенциальные клиенты смогут приобрести встраиваемые пылесосы. Эффективное, мощное и умное оборудование требует профессионального монтажа и соответствующего обслуживания. На официальном сайте компании можно ознакомиться с ценовой политикой, спектром услуг и стоимостью. Также на портале представлены готовые проекты по установке систем кондиционирования, умный микроклимат, встраиваемые пылесосы и умный дом.