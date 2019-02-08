В жилых помещениях используется разные виды климатического оборудования. Задача каждого жильца или владельца бизнеса заключается в том, чтобы подобрать наиболее эффективный кондиционер с учётом особенностей помещения.

Климатическое оборудование должно работать без перегрузок, обеспечивать в помещении «идеальный» микроклимат и оптимально потреблять электроэнергию. Одним из таких устройств является канальный кондиционер. Такое оборудование все чаще появляется в загородных коттеджах, а также в заведениях общественного питания, отелях, развлекательных центрах, других коммерческих помещениях. Подобрать канальный кондиционер можно на странице http://kanalnye-kondicionery.ru/ специализированной компании. В каталоге представлено оборудование, благодаря которому можно обеспечить оптимальный микроклимат на площади более 300 квадратных метров.

Особенности канальных кондиционеров

Рассматриваемые устройства идеально подходят для монтажа в помещениях с высокими потолками. Оборудование состоит из двух блоков. Поэтому его можно рассматривать как сплит-систему. Один из блоков закрепляется непосредственно на фасаде здания, а 2 — монтируется скрытым способом. Как правило, внутренний блок устанавливается за подвесным потолком. В некоторых случаях конструкционный элемент вшивают непосредственно в стену. При этом оставляется небольшое отверстие, которое закрывается вентиляционной решёткой. Учитывая перечисленные особенности, канальные кондиционеры не предназначены для монтажа в помещениях со стандартными размерами, например, квартирах. Зато для коммерческих, производственных и многих других предприятий рассматриваемое оборудование является эффективным и бюджетным решением. Огромным преимуществом является то, что охлаждение воздуха можно обеспечить в двух, трех и более помещениях за счёт разводки в воздуховодах.

Принцип функционирования канальных кондиционеров ничем не отличается от стандартного оборудования. Охлаждение происходит за счёт транспортировки хладагента с его последующим преобразованием из жидкого в газообразное состояние.

На сегодняшний день используют низко-, средние- и высоконапорное оборудование, разница между которым заключается в давлении подачи воздуха. Выбор канального кондиционера для коммерческого объекта осуществляется в индивидуальном порядке, в зависимости от конфигурации, площади объекта и высоты потолков.

Например, канальные кондиционеры высоконапорного типа могут обслуживать сети воздуховодов более 100 метров, тем самым, обеспечивая эффективный воздухообмен на площадях свыше 300 квадратных метров.