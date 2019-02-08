Черный металлопрокат применяется практически во всех отраслях промышленности и хозяйственной деятельности. Качественный металл необходим для изготовления мелких элементов, возведения зданий, строительства мостов и других сооружений.

Черный металлопрокат представлен продукцией, которая изготавливается из чугуна, стали, железа, а также сплавов перечисленных металлов. Значительно реже используются цветной металлопрокат, представленный продукцией из алюминия, магния, неодима, меди, свинца, цинка, платины, сплавов с ураном и т.д. Использование чёрного металла значительно шире, чем цветного металлопроката, что связано с высокой прочностью и доступной ценой. Необходимо отметить, что цветные металлы востребованы в отдельных сферах, где требуются специфические свойства. Например, без цветного металлопроката не обойтись медицине, электротехнике, авиационной, космической и другим отраслям.

Продукция из чёрного металлопроката

На сегодняшний день российские предприятия специализируется на изготовлении стальной продукции, изделий из чугуна и ферросплавов. Последние используются для изготовления легированных сталей. Черный металлопрокат используется для производства арматуры, труб, балок, швеллеров. Из стальных заготовок изготавливают автомобильные детали, изделия для железнодорожной промышленности, в том числе, рельсы.

Металлические трубы является одним из наиболее распространённых видов продукции, изготавливаемых из чёрного металлопроката. Такая продукция используется для транспортировки жидкостей и газов на промышленных, жилищно коммунальных объектах, нефтегазовых и других предприятиях. Длина труб составляет в среднем от 4 до 12 м, а толщина — до 128см. Производственные предприятия выпускают трубы разного сечения: прямоугольного, квадратного, овального и наиболее распространённого — круглого.

Не менее востребованы на строительном рынке такие изделия как арматура, уголок, швеллер, балка и многие другие. Например, арматура представляет собой металлический прут определенной длины. Продукция изготавливается методом горячего катания и эксплуатируется преимущественно в строительном сегменте для укрепление конструкций. Производственные предприятия выпускают гладкую и рифленую арматуру. Именно последняя получила наибольшую популярность, поскольку обеспечивает оптимальное сцепление с бетонный материалом.

Достаточно востребованы в промышленности и строительном сегменте металлические пластины, расположенные между собой под углом 90 градусов. Речь идет об уголках, которая также используются как армирующие элементы. Современный рынок предлагает широчайший ассортимент уголков, швеллеров, арматуры, задвижек, балок. Вся продукция предназначена для выполнения определенных задач и обладает соответствующими техническими характеристиками.