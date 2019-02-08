Каждое построенное здание, используемое для тех или иных целей, должно соответствовать определённым требованиям. Это необходимо, чтобы обеспечить нужный уровень безопасности как тем, кто будет в этом здании находиться, так и тем, кто будет находиться рядом. За этим следит специально созданная организация, которая при помощи определённой процедуры контролирует соответствие зданий и различных сооружений установленным законодательством нормам. Частью этой процедуры является техническая документация на это здание или сооружение, в которую входит технический план.

Технический план представляет собой документ, содержащий точные данные о здании, к которому он относится. Состоит технический план из двух частей – текстовой и графической. Текстовая часть предназначена для описания здания и всех производимых работ при составлении технического плана. Сюда входит описание расположения здания на участке земли, его особенности как в целом, так и отдельных его помещений. В графической части находит отражение план здания и каждого этажа в отдельности, где указаны все необходимые размеры. В совокупности вся информация позволяет дать оценку сооружения и производить дальнейшие с ним работы.

Технический план составляется перед тем, как с объектом недвижимости будет производиться купля-продажа, после проведения каких-либо работ по перепланировке, когда изменяется сама структура здания, или же для внесения объекта недвижимости в реестр после окончания его строительства, если этого еще не было сделано. Весь комплекс работ, который для этого производится, выполняется специализированной организацией exprof-rf.ru/технические-планы.html, которая оказывает связанные с кадастровыми работами услуги.

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