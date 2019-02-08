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08 Февраль, 2019


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Подрозетники

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в: Новости компаний
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Для монтажа в стены электроустановочных изделий используется специальное устройство — подрозетник .Этот элемент обеспечивает фиксацию выключателя или розеткики непосредственно внутри отверстия.

В электромонтаже используются разные подрозетники, причем отличаются они как размерами, так и материалом изготовления. В настоящее время подрозетники изготавливаются из пластика и металла. В редких случаях могут использоваться деревянные накладки. Обычно такие устройства применяют при открытой электропроводке, например, на дачах и других временных сооружениях. Также в последние годы потеряли популярность металлические конструкции, несмотря на высокую прочность и продолжительный срок эксплуатации. Существенным недостатком металлических деталей является то, что они проводят электрический ток. Практически во всех квартирах, частных домах, офисах, в других коммерческих и промышленных предприятиях устанавливают негорючие конструкции, изготовленные из пластика.

Конструкционные особенности подрозетников

Устройство подбираются в зависимости от места монтажа. Элемент состоит из фиксаторов и соединительных деталей. Фиксаторами служат лапки, которые в процессе вращения болтов сдвигаются или раздвигаются в стороны. Конструкционные элементы могут монтироваться в отверстии из бетона, гипсокартона, газобетонных блоков, пеноблоков. В зависимости от конструктивных особенностей выделяют два типа подрозетников:

  • скрытые;
  • открытые.

Обычно конструкции открытого типа монтируют в плинтус. Форма подрозетников может быть круглой, прямоугольной и овальной. Необходимо подчеркнуть, что прямоугольные электроустановки гораздо вместительнее. В отдельных случаях возникает необходимость монтировать несколько электроустановочных изделий в один подрозетник. Для этих целей используются двойные и тройные конструкции. При выборе подрозетника особое внимание необходимо уделить глубине стакана. В некоторых случаях требуется монтаж специальных электротехнических изделий. Специально для них подбираются углубленные подрозетники.

Для бытовых условий предназначены подрозетники стандартных размеров. Их глубина составляет 40 мм, а а диаметр — около 65мм. Несмотря на то, что существуют определённые стандарты, производители нередко отклоняются от них. Поэтому при выборе подрозетников на странице интернет-магазина setevuha.ua/elektrika/podrozetniki/ рекомендуется обращать внимание на размеры.

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