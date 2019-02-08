Как правильно выбирать светильники

В современном городе невозможно себе представить вечерние улицы без освещения. Варианты могут быть как самые простые для выделения одного фрагмента фасада (например, над входом ), так и комплексные, на все знание.

Выгодно выделить фасад здания могут как типовые классические приемы с линейным освещением так отдельные индивидуально созданные проекты освещения. Все возможные варианты должны объединять разумные цены, гарантия от производителя и согласованный проект.

Современные осветительные системы

Современные архитектурные светильники делятся на бытовые класс пылевлагозащиты IP 20 и профессиональные модели класс пылевлагозащиты IP 65-67. Линейку моделей у любого производителя определяет назначение светильника, ну и его базовые характеристики состоящие из мощности, цветности и угла КСС (раскрытия светового потока).

Льющийся, равномерный и достаточно яркий свет светильников, в значительной мере повышает эффектность дизайна. Это в отличие от старых фасадных светильников, которые используются для освещения различных фронтонов, колонн, новые LED-светильники имеют низкое энергопотребление и высокий КПД. Выбор современной архитектурной оптики дает возможность решать самые сложные задачи для подсветки зданий.

Особые условия освещения

Когда нужно выделить определенную часть здания при помощи подсветки, также используют архитектурное освещение. Направленный прожектор эффектно выделяет особенности стиля и дизайна фасада.

Архитектурное освещение создает впечатление, что здание буквально утопает в лучах света.Этому способствуют прожектора-светильники, которые мощным направленным лучом освещают нужные фрагменты. При помощи архитектурного освещения легко сделать здание ярким и

запоминающимся в вечернее время.

Еще один вид необычного освещения – это подводные светильники. Их устанавливают в искусственные пруды на приусадебном участке и в бассейны. Особая защита позволяет лампам работать в воде без риска перегорания. Источник света создает переливающийся луч, благодаря чему водоем хорошо заметен, а участок, на котором он расположен, получает особую изюминку.

Без подсветки бассейн или пруд не только теряют всю свою эффектность в вечернее время, но и становятся небезопасными. Согласитесь, яркие лампы, придающие особый тон воде, смотрятся гораздо лучше, чем ограждения вдоль контуров искусственного водоема.

Подбор светильников является практически новой услугой и эффективным подходом к варианту комфортного и экономичного освещения помещений и прилежащей территории жилого и административного значения. Разработанная система гарантирует очень качественное, и в то же время недорогое освещение, которое благодаря своей универсальности, всегда органично впишется практически в любой стиль интерьера.