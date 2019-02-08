СпецНовострой — помощь в приемке жилья в Москве и области

СпецНовострой — ведущая компания на рынке услуг, специализирующаяся на оказании помощи в приемке квартир в современных новостройках на территории Москвы и Московской области.

Собрана команда опытных специалистов с высокой квалификацией и профильным образованием в области строительства, что позволяет справляться с поставленной задачей на профессиональном уровне и в кратчайшие сроки. Для многих людей, которые вложились в возведение новостройки с целью обзавестись собственным жилищем, процедура приема кажется настоящим испытанием. Поскольку не у каждого есть определенные знания и навыки в соответствующей сфере, редко помогает даже предварительное изучение действующих нормативов и просмотр видеороликов, чтобы самостоятельно обнаружить некоторые изъяны. К сожалению, застройщики часто пользуются незнанием будущих владельцев, а потому некоторые мелкие и незаметные дефекты остаются незамеченными. Но даже они способны спустя время привести к более серьезным последствиям.

Поэтому компания СпецНовострой предлагает помощь специалистов, для которых процедура приемки — это ежедневная деятельность. За годы работы было проверено уже сотни квартир и обнаружены все возможные дефекты, при этом перенесено немало спорных ситуаций с компаниями-застройщиками. Все задачи выполняются в соответствии с действующими нормативами и правилами, о которых узнать больше предлагается здесь: http://stroypuls.ru/novosti-partnerov/133615/.

Главные принципы работы

Сотрудники компании помогают клиентам отыскать и зафиксировать любые изъяны квартиры, необходимость устранения которых обоснована актуальными нормативами СНиП и ГОСТ. На основе полученных данных, застройщику будут выдвинуты требования за свой счет провести ремонтные работы еще до подписания акта приемки-передачи.

Среди преимуществ компании:

Использование профессионального измерительного оборудования, как анемометры, тепловизор, электронный уровень, а также инновационный прибор, с которым предлагается ознакомиться здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80;

Штат профессиональных дипломированных сотрудников, досконально знакомых с техническими требованиями и нормами;

Удобное сервисное обслуживание, доступное каждому, работа без выходных, приемка новостройки выполняется быстро и в любое подходящее время;

Индивидуальный человеческий подход к ситуациям людей, предоставление договора на оказание услуг при необходимости.

Чтобы обратиться за помощью в приеме квартир, достаточно оставить заявку по указанному телефону или заполнить соответствующую форму на сайте, обсудить все детали с менеджером и дождаться приезда эксперта по адресу. Он проведет детальный осмотр и зафиксирует все выявленные недочеты строительства в смотровую ведомость.