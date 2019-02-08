На производстве есть несколько насущных проблем, которые необходимо решать для обеспечения нормальных условий труда. Одной из таких проблем является наличие горячей воды и отопления, без которых выполнение сотрудниками своих обязанностей становится непосильной задачей. Чтобы обеспечить предприятие наличием отопления и при необходимости горячей водой, на территории предприятия оборудуется котельная. Раньше котельная ассоциировалась с закопчённым полуподвальным помещением, теперь же, благодаря внедрению современных технологий, всё очень сильно изменилось.

Благодаря внедрению современных разработок теперь появились промышленные котлы на твердом топливе. Их конструкция позволяет существенно улучшить показатели отопления и сэкономить на используемом топливе большие суммы. Конструктивно твердотопливные котлы обладают большими преимуществами перед ранее используемыми обычными топками.

• Высокий КПД. Более современная конструкция, ориентированная на максимальное использование твёрдого топлива, позволяет получить от него, всё, что только возможно. Благодаря усовершенствованной конструкции топки, в ней сгорает большая часть топлива, обеспечивая более высокую энергоотдачу при том же самом количестве сгорающего материала.

• Меньший выброс вредных веществ. Конструкция топки позволяет дважды прогнать получаемые в процессе сгорания топлива газы. Благодаря тому, что большая часть продуктов горения при повторном прогоне через топку разлагается, выделяется меньше сажи. Это существенно увеличивает срок эксплуатации топки и уменьшает хлопоты по её эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Конструкция теплообменника позволяет большую часть вырабатываемой энергии передать теплоносителю, уменьшая потери энергии на пустой обогрев окружающей среды.

• Котёл ориентирован для использования также отходов производства – щепы, опилок и прочих, что позволяет увеличить экономию за счёт утилизации собственных же отходов.

• При необходимости можно использовать уголь, как самый доступный и энергоёмкий вид топлива.

• Есть техническая возможность использовать котёл с бункером и автоматизированной подачей топлива.

Установка твердотопливного котла позволяет обеспечить нормальные условия труда своим сотрудникам, сильно сократив расходы на приобретаемое топливо за счёт меньшего его использования для получения нужного количество тепла.