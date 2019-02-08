Для передачи крутящего момента в разных механизмах используются приводные ремни. Эти элементы являются неотъемлемой частью оборудования, используемого на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и т.д.

В разных отраслях промышленности используются определенные разновидности приводных ремней. Классифицировать рассматриваемые элементы можно по сфере использования, материалу изготовления и сечению. Непосредственно здесь можно ознакомиться с каталогом приводных зубчатых ремней, используемых в разных отраслях народного хозяйства. В ассортименте представлены полиуретановые и резиновые изделия ведущих европейских брендов. Итак, остановимся на условной классификации приводных ремней.

Для изготовление зубчатых ремней используют полиуретан или неопрен, а также резину. В зависимости от типа сечения выделяют плоские ремни. Их отличие заключается в плоской поверхности. Такие элементы являются одними из наиболее распространенных. Они позволяют передавать усилия с разными показателями нагрузки, в том числе, с сильным натяжением.

Не менее популярными являются зубчатые ремни, изготовленные из резины или полиуретана. Характерной особенностью рассматриваемых изделий является снижение вибрации. Благодаря этому достигается максимальная эффективность в процессе передачи усилия. Конструкции используются в автоматических и полуавтоматических машинах, различных видах станочного оборудования. Для этих целей используются одно и двухсторонние изделия, зубчатые, другие ремни. Такие изделия имеют различную ширину зуба, высоту, шаг и другие характеристики. Подробную информацию о технических параметрах рассматриваемых изделий можно получить на странице http://interbelt.ru/privodnye_remni.

Ремни с круглым сечением и клиновые изделия

В некоторых отраслях промышленности используются клиновые ремни, характерной особенностью которых является сечение трапециевидной формы. Обычно поверхность таких материалов покрывается синтетическими волокнами. Благодаря полимерному слою обеспечивается максимальная прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Ремни с круглым сечением обычно используются на специальных станках, оборудованных сложными контурами. Отличительной особенностью таких изделий является невысокая скорость передачи усилия, а также средняя мощность.

Использование зубчатых и других разновидности ремней позволяют снизить затраты на обслуживание оборудования. В случае физического износа элементы можно быстро заменить и продолжить эксплуатацию машин.