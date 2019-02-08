В ходе выполнения каких-либо работ используется большое количество разнообразной техники, что позволяет сильно облегчить жизнь всем сотрудникам. Некоторые же виды техники стали настолько универсальными, что сейчас сложно представить без них выполнение определённых задач. К таким видам специальной техники относятся и погрузчики.

Вилочные погрузчики давно стали универсальным средством, которое позволяет успешно выполнять многие работы по погрузке и разгрузке разнообразных грузов. Конструкция вилочного погрузчика примерно одинаковая для всех его модификаций. Основной частью вилочного погрузчика является грузоподъёмное устройство, которое позволяет выполнять множество манипуляций с различными грузами. В основной комплектации – это вилы, которые поднимаются по мачте при помощи гидроцилиндров.

Использование погрузчиков стало настолько распростра нённым, что тара для различных грузов была стандартизирована для облегчения погрузочно-разгрузочных работ при помощи этих погрузчиков. Благодаря универсальной конструкции погрузчиков их применение стало незаменимым.

• Размер погрузчиков. Работы могут вестись в помещениях разных размеров, грузы также могут иметь разные габариты и вес. Поэтому погрузчики выполняются разных размеров. Самые маленькие из них вполне могут вместе с грузом въехать в грузовой лифт и работать в небольших помещениях. В случаях, когда перемещается объёмный или тяжёлый груз, используют большие погрузчики, которые могу его поднять.

• Погрузчики могут также работать с грузами, которые требуют чистоты и соблюдения гигиенических условий. Для этого исползают погрузчики на электрической тяге, они не создают вредных выхлопов и не являются источником загрязнений.

• Для погрузчиков, чтобы увеличить их функциональность и дать возможность использовать их в различных ситуациях, было разработано большое количество навесного оборудования. С его помощью погрузчик можно превратить в идеальный инструмент для выполнения специфических работ, например, для погрузки бочек, рулонов или шин. Также с помощью дополнительного навесного оборудования можно приспособить погрузчик для уборки снега или загрузки печи.

Правильный выбор погрузчика позволяет использовать его для выполнения многочисленных работ, что позволит освободить время сотрудников для других более срочных и важных дел.