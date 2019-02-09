Пластиковые окна: какие проблемы могут встретиться

В наше время пластиковые окна вытеснили деревянные. Бытует мнение, что качественные правильно установленные пластиковые окна гарантируют отсутствие запотеваний и другие проблемы эксплуатации. Однако, специалисты придерживаются другого мнения.

Продукция, предложенная на сайте https://plast-plus.ru/ , прошла все тесты и соответствует ГОСТам. Это хорошие качественные окна от известного производителя. Почему, установив их или другие марки, можно столкнуться с проблемами? Ставить окна правильно, не допускает промерзания стены за границу пластика, умеют все мастера. Однако, если в помещении высокая влажность (технологически или есть проблема с вентиляцией), то любые окна могут «плакать».

Обогрев пластиковых окон

Когда удостовериться, что окна не пропускать немного холода, они правильно установлены, то они могут запотевать и даже «плакать» из-за разницы влажности и температуры.

Когда люди начали искать, как предотвратить запотевание современных пластиковых окон, на рынке сразу появились устройства, справляющиеся с этим недостатком. Одним из них стал конвектор электрический. Он представляет прекрасную замену радиатору. Это устройство не пересушивает воздух, и нагревает его слоями, обеспечивая равномерный прогрев каждого слоя. Также эта замена радиатору поможет вам избавиться от недостатков пластиковых окон, которые перестанут запотевать и «плакать», если тщательно прогреть воздух около них.

Также, некоторые производители пластиковых окон предоставляют опцию, устраняющую их недостатки. При монтаже устанавливается специальный гибкий кабель, который будет немного обогревать окна и не давать им запотеть. Но, такая система дорого стоит, делают ее редко. Тем более, если окна уже вставлены, то вы не сможете воспользоваться этой услугой.

Поэтому электрическая замена радиатору – самый приемлемый способ устранения недостатков пластиковых окон. Также она обогревает не только окно, но и комнату полностью. Купите этот прибор, и останетесь в восторге!