Чугунные задвижки используются практически во всех сферах, начиная от эксплуатации газопроводов и заканчивая системами водоснабжения.

Этот вид запорной арматуры применяется в тяжелой, легкой промышленности, пищевой отрасли, в системах пожаротушения и многих других. Особым спросом пользуются чугунные задвижки, обладающие устойчивостью к коррозионным процессам и минимальным гидравлическим сопротивлением. Благодаря этой особенности их повсеместно устанавливают на магистральных трубопроводах с высокой скоростью транспортировки рабочей жидкости. Среди характерных особенностей чугунных задвижек необходимо ответить невысокую стоимость, простоту в конструкционном плане и возможность эксплуатации в сложнейших условиях. В соответствии с нормативными документами чугунные задвижки можно использовать при давлении до 16 атмосфер.

Установка задвижек осуществляется с помощью специальных фланцев. Для обеспечения герметичности используются прокладки. В разных отраслях промышленности применяются изделия разных диаметров. Обычно рассматриваемые изделия предназначены для эксплуатации при температуре рабочей среды до 225 градусов. Предприятия выпускают две разновидности чугунных задвижек: с выдвижным и неподвижным шпинделем.

В конструкционном плане рассматриваемый элемент является достаточно простым. Внутри находится затвор, который передвигается по корпусу, открывая или закрывая доступ рабочей жидкости.

Как отмечалось,для монтажа используются фланцы. Гораздо реже используют задвижки с муфтами, а также конструкции, которые закрепляются с помощью сварки. Производители выпускают параллельные и клиновые задвижки, разница между которыми заключается в расположение седел под определенным углом. Задвижки из чугуна рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации. При этом необходимо учитывать, что чугун является хрупким металлом. Поэтому запорную арматуру из чугуна не устанавливают на трубопроводах , давление в которых превышает 1,6 МПа.

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