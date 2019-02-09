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10 Февраль, 2019


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Офисные диваны

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в: Новости компаний
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Офисный диван или кресло может быть традиционным и современным решением для общественных мест, где принимаются посетители.

Диван в офисе или в общественном месте может создать атмосферу для встреч в свободной форме, а также послужит удобным уголков в минуты отдыха. Залы ожидания и лобби можно оснастить ими, используя универсальные решения, предложенные на сайте https://mebelsait.dp.ua/ofisnye-divany . Многие из них меняют могут менять расположением в пространстве по мере необходимости. Сегодня ассортимент мягкой мебели для лобби включает в себя как более традиционный стиль, так и современный дизайн.

Мягкие сидячие диваны и кресла создают уютную атмосферу в офисе. Они повышают удовлетворенность работой и часто работают как функциональное решение для более спокойного ожидания посетителей или неформального общения сотрудников в офисе. Каждая коллекция включает в себя гибкие, цельные и модульные люксы и кресла, которые вписываются в современную рабочую среду. Часть мебели имеет встроенные розетки и освещение.

При покупке дивана желательно проверить его на предмет качества обивки и выяснить, например, износостойкость покрытия, стойкость цвета и маркировку стирки. Так кожаные диваны просты в уходе, но эко-кожа в качестве обивочного материала продлит срок службы изделия. Из материалов шерсть устойчива к износу и отталкивает грязь. Синтетика и хлопок — удобные и красивые материалы. Искусственные волокна долговечны и их легко содержать в чистоте. Существуют также различия в качестве ухода за кожаными изделиями.

В коллекции вы найдете подходящие кресла и диваны для вашего пространства. В многокомнатный офис подходит для звукопоглощающих диванов семейства Pod. Лобби может быть украшено легко мобильными группами диванов Cube или Movie. Качественные кресла Martela можно использовать как в офисах, так и в других общественных местах.

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