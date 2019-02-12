Дом — место тепла и уюта, семейных вечеров и радостных событий. Каждый человек видит в своих фантазиях жилище мечты. В последнее время представители рода человеческого все чаще стали прибегать к помощи дерева в строительстве своих «гнездышек». И это неудивительно. Ни один строительный материал не способен передать человеку столько натуральности, тепла и чувства соединенности с природой. Именно каркасные дома используют дерево для создания формы дома и основы для крепления материалов стен.

Дерево помимо прочих достоинств обладает мощной энергетикой, которая способна восполнять энергобаланс человека. Строительство каркасных имеет ряд особенностей. Особенно тщательно нужно заняться вопросом усадки древесины. Запомните одно правило: чем проще и меньше конструкция, тем более она долговечна. Если же маленький теремок вам не подходит, то вам необходимо со всей серьезностью выбирать фирмы, которые будут строить ваш дом и качество материала из которого он будет состоять.

Фундаменту уделяется важное значение. В его функции входит фиксация каркаса. Но, с другой стороны, материалы стен для возведения каркасных домов не имеют очень большой массы, поэтому чаще всего можно обойтись свайным или ленточным фундаментом.

Если вы строите дом самостоятельно, то не забудьте про то, что дерево подвержено грибковым заражениям. Досконально ознакомьтесь со всеми правилами обработки древесины. К тому же в вашем новопостроенном гнездышке могут завестись древоточцы. Но этого не случится если вы проявите максимум ответственности и внимательности. Каркасные дом гарантировано одарит вас своими достоинствами, если вы изначально вложите в него всю свою радость, любовь и заботу.