Агенства, бюро, частнопрактикующие риэлторы в Твери объединены в краевую организацию, в которой можно подобрать подходящий объект недвижимости и выйти на сделку.

Самыми выгодными и привлекательными для покупателей являются новостройки в Твери от застройщика . Они во многом превосходят предложения на вторичном рынке и при этом имеют вполне конкурентную цену.

Тверская область повторяет всероссийскую тенденцию снижения стоимости многокомнатных квартир. Это касается и трёхкомнатных квартир. Риэлторы могут количественно оценить снижение цен, заказав оценщикам сделать оценку стоимости. Однако в этом необходимости нет, факт очевидный, сегодня трёхкомнатная квартира в хорошем районе города стоит 2,5 миллиона рублей. Причём это заявленная цена, окончательная стоимость квартиры всегда ниже заявленной. Не выпадает из этой тенденции также стоимость аренды трёхкомнатных квартир.

Сегодня трудно платить огромные суммы коммунальных платежей за н

е используемые квадратные метры жилья. Если электроэнергию, воду можно как-то экономить, то газ, отопление в меньшей степени зависит от владельцев. Счета на отопление просто громадные, поэтому находясь на границе бедности, большие семьи стараются продать большие квартиры. Рынок наполняется непроданными трёхкомнатными квартирами, потому, что большие семьи теперь редкость. Тенденция снижения стоимости трёхкомнатных квартир сохраняется.

С другой стороны, в новостройках определенным спросом пользуются небольшие квартиры и смарт-жилплощадь. Современный дизайн предусматривает удобную реализацию всех потребностей человека. Если во вторичном фонде сложно найти планировки с комфортным коридоров, то нынешние новостройки предусматривают гардеробную при входе в студию, одно- или многокомнатную квартиру.