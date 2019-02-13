Профессиональные альпинисты: герметизация швов в высотных зданиях

Промышленный альпинизм – сложная и опасная работа. Несмотря на это, профессиональные альпинисты выполняют целый комплекс работ, ведь эта профессия является нужной и необходимой.
Промышленные альпинисты выполняют различные высотные работы на строительных сооружениях. Альпинисты оснащены специальным снаряжением, которое помогает им держаться на определенной высоте. На их рабочем месте находится веревка, посредством которой осуществляется подъем и спуск рабочих.
Промышленный альпинизм необходим для осуществления целого комплекса работ:
- Мытье окон с наружной стороны;
- Работа по утеплению фасадов;
- Процесс герметизации;
- Ремонтные работы балконов;
- Электромонтажные работы;
- Установка и ремонт систем подсветки;
Это не весь комплекс работ, которые выполняют промышленные альпинисты.
В этой статье мы поговорим о том, что такое герметизация межпанельных швов и как выполняется данная работа.
Стоит заметить, что любые промышленные работы в высоте нужно доверять только специальным компаниям, которые предоставляют услуги профессиональных альпинистов.
Что такое герметизация швов в высотных зданиях
Существует одна довольно глобальная проблема, с которой сталкиваются жители, живущие в высотных зданиях. Часто случается так, что панельные швы стареют, и через них уходит все тепло. Это и приводит к таким последствиям:
- Промерзание стен;
- Появление в квартире плесени;
- Развитие грибка на стенах;
Такую проблемы можно решить, достаточно лишь обратиться к профессиональным альпинистам, которые смогут оперативно и качественно решить эту проблему.
Типы ремонта швов:
1. Первичная заделка швов;
Этот вариант применяется для панельных домов. Панельные швы утепляются посредством специальных средств, затем происходит покрытие защитным слоем из мастики. После этого, в помещение не будет попадать пыль и влага. Качественная работа профессиональных альпинистов поможет решить проблему промерзания стен и потери тепла.
2. Герметизация;
На данном этапе происходит частичная смена межшовного утеплителя. Удаляется отслоившаяся мастика и наносится новый изоляционный шар из этого же материала. Предотвратит появление в квартире грибка и плесени.
3. Полная герметизация;
Альпинисты совершают утепление, удаляя старую межпанельную изоляцию.
Для выполнения данных работ рекомендуем обращаться только к профессиональным альпинистам.