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13 Февраль, 2019


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Профессиональные альпинисты: герметизация швов в высотных зданиях

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Дата:
в: Новости компаний
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Промышленный альпинизм – сложная и опасная работа. Несмотря на это, профессиональные альпинисты выполняют целый комплекс работ, ведь эта профессия является нужной и необходимой.

Промышленные альпинисты выполняют различные высотные работы на строительных сооружениях. Альпинисты оснащены специальным снаряжением, которое помогает им держаться на определенной высоте. На их рабочем месте находится веревка, посредством которой осуществляется подъем и спуск рабочих.

Промышленный альпинизм необходим для осуществления целого комплекса работ:

  • Мытье окон с наружной стороны;
  • Работа по утеплению фасадов;
  • Процесс герметизации;
  • Ремонтные работы балконов;
  • Электромонтажные работы;
  • Установка и ремонт систем подсветки;

Это не весь комплекс работ, которые выполняют промышленные альпинисты.

В этой статье мы поговорим о том, что такое герметизация межпанельных швов и как выполняется данная работа.

Стоит заметить, что любые промышленные работы в высоте нужно доверять только специальным компаниям, которые предоставляют услуги профессиональных альпинистов.

Что такое герметизация швов в высотных зданиях

Существует одна довольно глобальная проблема, с которой сталкиваются жители, живущие в высотных зданиях. Часто случается так, что панельные швы стареют, и через них уходит все тепло. Это и приводит к таким последствиям:

  • Промерзание стен;
  • Появление в квартире плесени;
  • Развитие грибка на стенах;

Такую проблемы можно решить, достаточно лишь обратиться к профессиональным альпинистам, которые смогут оперативно и качественно решить эту проблему.

Типы ремонта швов:

1. Первичная заделка швов;

Этот вариант применяется для панельных домов. Панельные швы утепляются посредством специальных средств, затем происходит покрытие защитным слоем из мастики. После этого, в помещение не будет попадать пыль и влага. Качественная работа профессиональных альпинистов поможет решить проблему промерзания стен и потери тепла.

2. Герметизация;

На данном этапе происходит частичная смена межшовного утеплителя. Удаляется отслоившаяся мастика и наносится новый изоляционный шар из этого же материала. Предотвратит появление в квартире грибка и плесени.

3. Полная герметизация;

Альпинисты совершают утепление, удаляя старую межпанельную изоляцию.

Для выполнения данных работ рекомендуем обращаться только к профессиональным альпинистам.

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