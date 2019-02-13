Профессиональные альпинисты: герметизация швов в высотных зданиях

Промышленный альпинизм – сложная и опасная работа. Несмотря на это, профессиональные альпинисты выполняют целый комплекс работ, ведь эта профессия является нужной и необходимой.

Промышленные альпинисты выполняют различные высотные работы на строительных сооружениях. Альпинисты оснащены специальным снаряжением, которое помогает им держаться на определенной высоте. На их рабочем месте находится веревка, посредством которой осуществляется подъем и спуск рабочих.

Промышленный альпинизм необходим для осуществления целого комплекса работ:

Мытье окон с наружной стороны;

Работа по утеплению фасадов;

Процесс герметизации;

Ремонтные работы балконов;

Электромонтажные работы;

Установка и ремонт систем подсветки;

Это не весь комплекс работ, которые выполняют промышленные альпинисты.

В этой статье мы поговорим о том, что такое герметизация межпанельных швов и как выполняется данная работа.

Стоит заметить, что любые промышленные работы в высоте нужно доверять только специальным компаниям, которые предоставляют услуги профессиональных альпинистов.

Что такое герметизация швов в высотных зданиях

Существует одна довольно глобальная проблема, с которой сталкиваются жители, живущие в высотных зданиях. Часто случается так, что панельные швы стареют, и через них уходит все тепло. Это и приводит к таким последствиям:

Промерзание стен;

Появление в квартире плесени;

Развитие грибка на стенах;

Такую проблемы можно решить, достаточно лишь обратиться к профессиональным альпинистам, которые смогут оперативно и качественно решить эту проблему.

Типы ремонта швов:

1. Первичная заделка швов;

Этот вариант применяется для панельных домов. Панельные швы утепляются посредством специальных средств, затем происходит покрытие защитным слоем из мастики. После этого, в помещение не будет попадать пыль и влага. Качественная работа профессиональных альпинистов поможет решить проблему промерзания стен и потери тепла.

2. Герметизация;

На данном этапе происходит частичная смена межшовного утеплителя. Удаляется отслоившаяся мастика и наносится новый изоляционный шар из этого же материала. Предотвратит появление в квартире грибка и плесени.

3. Полная герметизация;

Альпинисты совершают утепление, удаляя старую межпанельную изоляцию.

Для выполнения данных работ рекомендуем обращаться только к профессиональным альпинистам.