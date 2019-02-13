Основные финансовые регуляторы

На данный момент финансовый рынок стал отдельно существующей структурой, которая функционирует по собственным законам. На финансовых рынках в обороте находятся огромные суммы денег, что требует наличия специализированного механизма регулирования. Чем больше средства, используемые всевозможными посредниками для совершения сделок, тем больше риск стать жертвой различных схем мошенничества или же просто нечестного поведения. Поэтому и были созданы специальные структуры, которые взяли на себя регулятивные функции на финансовом рынке.

Финансовые регуляторы дают возможность всем желающим вести на финансовом рынке свои дела, не опасаясь за безопасность всех совершаемых сделок. Они занимаются отслеживанием всех производимых операций, чтобы иметь возможность предотвратить любые действия, направленные на нарушение законодательства или ущемляющие права какой-либо стороны. Если это происходит, то здесь вступают в действие принятые в стране законы, регулирующие взаимоотношения на финансовом рынке. Финансовые же регуляторы, оперируют этим законом, чтобы все совершаемые операции проходили в рамках правового поля и не ущемляли чьих-либо прав.

Каждый из брокеров, например, LBLV, чьими услугами пользуются множество людей для торговли на финансовых рынках, имеет собственного регулятора, который следит за законностью всех операций. К сожалению, на данный момент нет единого института, который взял бы на себя функции глобального регулирования всех происходящих на финансовом рынке процессов. Между тем, на финансовом рынке работают множество специалистов, и некоторые из них используют нечестные или же совсем нелегальные методы заработка: выводят средства клиентам по некорректному курсу, изменяют условия сделки, либо же вовсе прибирают к рукам полученные средства, исчезая сразу после их получения.

Поэтому территориально каждая страна создаёт собственный институт регулирования взаимоотношений на финансовом рынке. Он ведёт свою деятельность, контролируя действия участников финансового рынка на определённой территории и согласуюсь с местным же законодательством. Каждая регулирующая организация кроме регуляторных функций оказывает разнообразные услуги финансовым организациям разного масштаба. Они обслуживают как самых маленьких трейдеров, так и так и крупные организации, выпускают собственные ценные бумаги и оказывают другие услуги.