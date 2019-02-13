Изготовление недорогих тёплых полов

Давно подмечено: каждый год приносит нам подорожание энергоресурсов. Особенно заметно это с наступлением зимы. С целью экономии для отопления можно применить систему тёплый пол, которая позволяет уменьшить стоимость затрат на энергоресурсы и создать в доме благоприятный климат за счёт равномерного прогрева пола.

В таких системах нагревательный элемент — вся поверхность пола. При включении отопления прогревается вначале нижняя часть комнаты, а затем поднимающийся тёплый воздух прогреет всё помещение.

Системы тёплых полов

Есть два вида систем тёплых полов. Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из них.

Электрическая

Недостатком её является меньшая экономичность в сравнении с водяной системой.

Преимущества: высота пола увеличивается минимально (всего на пару сантиметров), она ниже по стоимости и легче в монтаже.

Водяная

Более экономичный вариант. Недостаток — монтаж сложен, требует больше времени и денег, предварительной подготовки, уровень пола поднимется после установки на 13 см. Однако итог оправдывает все траты.

Для подогрева воды можно использовать простой котёл, работающий в режиме экономии. Для создания комфортных условий требуется температура пола не выше 35 градусов. Система обязательно оснащается устройствами для распределения энергии и регулировки температуры помещения.

Особенности монтажа водяных полов:

— установка такой системы делается на долгие годы, поэтому рекомендуется использовать самые качественные комплектующие: в случае прорыва труб придётся демонтировать весь пол, так как точно определить место аварии будет сложно;

— трубы должны быть гибкие и герметичные: обязательно наличие защитного слоя, препятствующего контакту поверхности трубы с кислородом;

— отсутствие стыков: для одного помещения нужно устанавливать целый кусок. До установки труб делается теплоизоляция основания. Особые требования для неё отсутствуют, так что любой пористый материал будет пригодным для укладки. Толщина — от 22 см (в зависимости от используемого материала). Сверху обязателен фольгированный слой. Для герметичности изоляционные материалы склеиваются скотчем;

— трубы ложатся на горизонтально установленную арматуру. Размер её шага определяется исходя из расстановки мебели в помещении. В ванных комнатах — не менее 10 см, на кухнях и в спальнях — не менее 20 см (показатели относительные);

— из несколько видов укладки труб двойная спираль является оптимальным вариантом: одна труба пропускает воду в центр помещения, а другая выводит из него. Под мебелью укладывать трубы не рекомендуется, так как она может со временем рассохнуться;

— нецелесообразна прокладка труб под предметами, которые не планируется передвигать. Например, под ванной. Положительного результата это не принесёт, а энергия потратится;

— прочность труб проверяется под давлением, которое должно превысить рабочее в 4-5 раз. Работа системы в частных домах предполагает нагрузку в 3-5 атмосфер. Проверочное давление держится на протяжении 5-7 суток, при отсутствии течи можно начинать заливать бетон;

— в раствор цемента обязательно добавляется пластификатор, не дающий возможности стяжке потрескаться при подаче теплой воды и нагреве. Толщина слоя — не более 5-8 см, иначе произойдёт утрата тепла.

Цементный слой застывает по истечении месяца, и только потом систему можно эксплуатировать. Над плитой укладывается выбранное покрытие, обязательным требованием для которого является переносимость планируемой температуры нагрева.

Цена полов такого типа будет зависеть от многих факторов. Но прослужат они длительное время и в дополнительном обслуживании не нуждаются. Средняя цена за метр тёплого пола — 40-50 у.е. Радиаторная система будет дешевле при установке, но её покраска и ремонт в конечном итоге проиграют в экономичности подогреваемому полу.

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