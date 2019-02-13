Причины востребованности гипсовой штукатурки «Старатели»

Выполнение любого ремонта, независимо от его назначения и степени сложности, очень редко обходится без применения специальных материалов, таких как штукатурки с различным наполнением. Подобные составы отличаются друг от друга по степени прочности, составным ингредиентам, способу нанесения, цене и др. Подобрав наиболее качественный раствор, подходящий для выполнения конкретных задач, можно с легкостью устранить любые пустоты и неровности на стенах. Таковым для многих специалистов является гипсовая штукатурка «Старатели».

Почему именно эту торговую марку выбирают многие строители? Дело в том, что к растворам данного типа предъявляется масса требований, они должны быть легкими, пластичными, способными скрыть все недочеты на поверхности стены при минимальном расходе. С помощью гипсовой штукатурки «Старатели» можно с легкостью создать однородное и гладкое покрытие.



Помимо традиционного гипса, применяемого в каждой сухой смеси подобного типа, в состав штукатурки «Старатели» входит наполнитель, состоящий из мелких фракций, а также различного рода полимеры, способные улучшить качественные характеристики. Достаточно просто развести смесь водой в нужной пропорции для того, чтобы получить полноценный рабочий раствор. Он может быть более жидким, если требуется незначительное выравнивание, тогда как крупные трещины заделываются более густыми смесями.

Основные достоинства гипсовой штукатурки «Старатели»

Специалисты выбирают данный тип смеси в том случае, когда требуется выполнить черновые работы или финишную отделку. К числу основных эксплуатационных характеристик можно отнести:

экологическую чистоту каждого входящего в состав ингредиента;

повышенные адгезионные характеристики;

возможность получить в результате обработки поверхность, отличающуюся повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами;

создание идеально ровной поверхности стены.

Достаточно всего лишь соблюсти все рекомендации производителя для того, чтобы получить в результате максимально качественный раствор повышенной пластичности, использование которого не приводит к значительной усадке исключает образование трещин даже в том случае, когда состав наносится достаточно толстым слоем. Таким образом можно обеспечить природную вентиляцию помещения благодаря превосходным воздухопропускным способностям такого состава.