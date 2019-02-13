Пазогребневые плиты: характеристики, виды, применение изделий

Пазогребневые плиты – специальный материал, выполненный из гипсового вяжущего вещества и имеющий монолитную конструкцию в форме параллелепипеда. Они широко применяются при формировании перегородок в готовых и строящихся домах. Благодаря небольшому весу такие изделия не нагружают несущие конструкции. Их высокая прочность гарантирует долговечность эксплуатации в различных условиях.

Общие характеристики пазогребневых плит

ПГП представлены в виде крупноформатного строительного материала. Особенностью этих плит является наличие шипов и пазов на торцевых участках. Наиболее широкое применение получили гипсовые изделия, имеющие оптимальное соотношение цены и качества. Существуют аналоги из смеси песка и негашеной извести, формирующейся под воздействием высокого давления и пара.

Выпускаются пазогребневые блоки с добавлением пластификаторов и водоотталкивающих примесей, предназначенных для улучшения эксплуатационных характеристик. Купить их на сайте стройматериалов можно в разных типоразмерах, соответствующих ГОСТам, здесь представлены плиты с параметрами 667x500x80, 667х500х100 мм.

Пустотелые и полнотелые изделия

Существует два вида блоков по конструктивному исполнению. Более дешевыми являются пустотелые плиты. Они имеют меньший вес, что позволяет использовать их при монтаже на любые перекрытия. Полнотелые аналоги обладают улучшенными эксплуатационными качествами, а в частности:



Усиленной прочностью. Применение таких изделий позволяет в будущем навешивать тяжелые предметы – полки, мебельные конструкции и т. д.



Стойкостью к вибрациям. При использовании особой технологии монтажа с креплением специальных прокладок можно достичь высокой степени защиты от колебаний.



Низкой теплопроводностью. Применение плит позволяет усилить уровень теплозащиты помещений.



Любые изделия данной группы наделены перечнем дополнительных преимуществ. К числу таковых можно отнести идеально гладкую поверхность и совместимость с различными отделочными материалами. На блоки возможно монтировать плитку, вагонку и прочие облицовочные изделия. Они имеют оптимальную паропроницаемость, что способствует поддержанию комфортного микроклимата в помещениях. В структуре материала отсутствуют вредные химические соединения, выделяющие опасные вещества и сильные запахи. Кроме того, он не горит и не проводит электрические импульсы.