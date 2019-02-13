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13 Февраль, 2019


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Хозблоки

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в: Новости компаний
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Хозяйственные блоки из дерева, легкие и простые в монтаже, сегодня активно вытеснили громоздкие строительные вагончики. Покупатели оценили не только практичность хозблоков, но и великолепный эстетичный вид.

Если вагончики приходилось транспортировать при помощи крана и специализированной техники, то собрать деревянную бытовку самостоятельно и разобрать ее в случае переезда не составит труда.

Для удобства покупателей на сайте https://hozyindoma.ru/hozblok/hozbloki предложены типовые решения. Их легко соединять между собой, получая строения большей площади.

В настоящее время высококачественные бытовки используются не только на строительных площадках для временного размещения работников, но и частными лицами. Обычно дачники, приобретающие загородный участок земли в первое время вынужденных проживать в довольно суровых условиях. Как правило, потенциальные домовладельцы привозят на новый участок с собой палатку, в которой приходится жить все лето, возводя основное жилище.

Пребывать в палатке крайне неудобно и поэтому лучше всего приобрести временный домик на специализированном сайте, который будет отличным временным пристанищем. Здесь можно организовать спальное место для нескольких человек, кухню и небольшую прихожую. Иногда универсальный блок-контейнер используют для сооружения двухэтажных зданий, офисов, пунктов общественного питания, общежитий и так далее.

Современные бытовые сооружения изготавливаются на основе высокотехнологичных и практичных материалов. Если же в такое сооружение установить тепловентилятор, то даже при температуре на улице минус 60 градусов, строение будет сохранять комфортный микроклимат и не позволит обитателям домика замерзнуть и простудиться. Летом же в бытовке будет прохладно, так как высокотехнологичный материал будет поддерживать идеальный микроклимат и приемлемую температуру воздуха внутри сооружения.

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