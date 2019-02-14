Для выравнивания напольных поверхностей используют различные виды смесей. В каждом конкретном случае необходимо индивидуально подходить к выбору состава, учитывая особенности помещения.

Для выравнивания полов используют смеси на основе цемента и гипса. Последний вариант не предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенным уровнем влажности. Мелкофракционные наполнители и специальные виды добавок, которые входят в состав смесей на основе цемента, идеально подходит для любых типов помещений. Широкий ассортимент самовыравнивающихся, грубых и финишных составов можно приобрести в ассортименте специализированного магазина «Росцемент». Покупателям предлагаются различные виды ровнителей, гидроизоляционные смеси, стяжки, наливные полы и многое другое.

Вся смесь для пола в росцемент обладает высокими эксплуатационными характеристиками и отличается доступной ценой. Но самым главным преимуществом сотрудничества с магазинами является то, что вся продукция поставляется непосредственно от производителя. Поэтому клиентам предлагаются доступные цены. Заинтересованные лица могут приобрести в каталоге смеси для выравнивания полов известных торговых марок:

1. Основит;

2. BAUTEK;

3. De Luxe.

Сертифицированная продукция реализуется в мешках весом от 12 до 25 кг. Покупатели смогут отсортировать продукцию в зависимости от характеристик, морозостойкости и других параметров.

Так, в каталоге «Росцемент» представлены выравнивающие смеси для полов с прочностью сцепления от 0, 6 МПа до 1,2 МПа. Продукцию можно отсортировать по прочности сжатия и расходу сухой смеси. Например, расход некоторых составов при слое 10 мм составляет 20 кг на метр квадратный.

В каталоге можно приобрести высокопрочную стяжку производителя DE LUXE. Состав отличается устойчивостью к образованию трещин, продолжительным сроком эксплуатации, устойчивость к морозам. В состав материала входит армирующая фибра, цемент, качественный песок и целый ряд модификаторов. Рассматриваемый состав подходит для создания бетонных и цементно-песчаных оснований. Продукция реализуется в мешках весом 25 кг. Доставка предусмотрена по всей территории России.

В ассортименте магазина представлен большой выбор гидроизоляционных смесей отечественных производителей . Здесь же можно купить ровнители для пола по доступной цене. Предусмотрен самовывоз продукции. Склады компании росцемент находятся в городе Мытищи. Подробную информацию можно получить непосредственно на официальном сайте roscement.ru/samovivoz.