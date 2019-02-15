Электрический камин – предложение, которое стало популярным

Задумались о камине в доме, но нет возможности его соорудить в том виде, в котором он известен многим? Современный рынок полон предложений, которые могут стать достойными аналогами. К тому же многие из них эстетически и технически намного лучше стандартных образцов. Все большую популярность приобретают электрические варианты. Современные технологии активно внедряются и в эту область, поэтому камины с LED-экранами и звуковые эффекты потрескивания – не редкость. Сейчас модели от dimplex opti v купить можно в специализированном магазине и собственного производства.

Популярность электрических вариантов

Как показывает практика, электрические камины приобретают все большую популярность по сравнению с классическими вариантами. Они становятся украшением интерьера. По этой причине все больше интересных предложений появляется на рынке.

Электрический камин станет заменой там, где нельзя вывести дымоход, чаще всего в многоквартирном доме, но посидеть возле теплого и мерцающего языками устройства хочется. Так вот, такие электрические камины обладают различными эффектами, которые имитируют традиционный вариант. Эффект живого огня (с эффектом 3D) некоторых напрягает однообразной картинкой, но не стоит переживать – она достаточно реалистичная. Среди ярких предложений с таким эффектом стоит отметить dimplex ignite xlf 74.

Чем отличаются данные устройства и какие они бывают

Разновидности каминов, которым стоит отдать предпочтение, когда выбираете варианты для дома:

камины, которые устанавливаются на пол (напольные), имеющие традиционный портал, выполненные в варианте под стену (предпочтительнее для больших комнат) или на угол (для маленьких комнат). Такой вид камина подходит для классического дизайна в интерьере;

камины, которые монтируются в стену. По внешнему виду напоминает плазменный телевизор в современном дизайне. Этот вариант станет отличным приобретением;

вставка в предметы мебели по типу шкафа или тумбы, что тоже оживляет интерьер.

Новинки, которые стали популярными

Электрокамин dimplex cassette 1000 достаточно недавно появился на рынке, но быстро завоевал свою аудиторию. Всех привлекает уникальный эффект 3D-пламени, а также другие современные технологии, которые очень близки к обычному пламени. Эта модель отличается по некоторым параметрам, а именно отсутствием секции, которая выдвигается для осуществления заправки водой и очистки от накипи. Все необходимые процедуры выполняются после снятия верхней панели. Такой вариант обладает массой конструктивных решений, что очень удобно в пользовании. Поддается регулировке интенсивность дыма. В плане безопасности это отличный вариант, что поскольку автоматическое выключение осуществляется, когда в резервуарах заканчивается вода.

Требования к каминам

Такие устройства, как электрические камины, требуют специальных условий. Особенно это касается электропроводки и условий монтирования самого устройства. Если монтаж производится в стену, то выполняются определенные работы по прокладыванию кабеля, чтобы это было эстетически привлекательно. Если это установка на пол, то вся проводка должна также быть выложена определенным образом. Часто проводка скрывается в стенах, но для этого придется развести грязь и прорезать стену в нужных местах. Можно добавить декоративное покрытие на стену и за ним спрятать проводку.

Электрические камины стали отличным вариантом для тех, кто любит полюбоваться огнем и слышать треск дров, но не имеет возможности поставить классический вариант. С современными технологиями мечта легко воплощается в реальность.