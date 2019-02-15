Каналопромывочная установка: характеристики, типы и области применения

Каналопромывочные машины предназначены для устранения засоров в трубопроводах различного назначения, начиная от канализации, и, заканчивая нефтеперегонными системами.
Особенностью оборудования является высокая мощность, благодаря чему каналопромывочные установки используются для прочистки трубопроводов большого диаметра и протяженности. В комплектацию подобных устройств входит:
- Водяной насос высокого давления.
- Емкость с водой.
- Барабан со шлангом.
- Соединительные насадки.
Также для каналопромывочной машины за невысокую цену можно купить дополнительное оборудование – например, джойстик управления, механизм для равномерной подачи шланга, а также всасывающий насос, предназначенный для поднятия жидкости с глубины.
Виды каналопромывочных машин
Чистка происходит с помощью потока воды, который подают в трубы под давлением. Мощная струя смывает отложения, проталкивая их в отстойник, откуда их впоследствии утилизируют.
Высокая эффективность прочистки достигается за счет использования реверсивных насадок, позволяющих контролировать давление потока. Благодаря насадкам и тому, что чистка осуществляется под высоким давлением, вероятность повторного засорения сводится к минимуму.
Оборудование устанавливают на мобильное шасси, что позволяет оперативно реагировать на вызовы, обеспечивая непрерывную работу трубопровода. Машины различаются по типу двигателя (бензиновый, дизель или электрический), а также по объему цистерны, которая может вмещать от 5м3 до 10 м3.
Еще каналопромывочные машины подразделяются по типу установки. Выделяются:
- Стационарные конструкции, которые устанавливают непосредственно в местах засора.
- Передвижные установки, монтируемые на тележки, перевозимые вручную.
- Машины, устанавливаемые на автомобильное шасси.
В случае установки на автомобиль, грузоподъемность подбирают соответственно объему цистерны. Для небольшой емкости хватает машины, грузоподъемностью в 6 тонн. Более крупные цистерны устанавливают на 14-ти и 16-ти тонные грузовики.
Область применения каналопромывочных машин
Какналопромывочные машины обладают уникальными характеристиками и потому применяются везде, где нужно быстро и эффективно прочистить трубы. Благодаря надежности, высокой производительности и универсальности прочистные установки применяются в таких областях, как:
- Пищевая и автомобильная промышленность.
- Коммунальное хозяйство.
- Воспитательные, образовательные и медицинские учреждения.
Использование каналопромывочных машин позволяет повысить производительность любого трубопровода и, как следствие, сократить расходы на его содержание. Именно поэтому, если требуется повысить рентабельность системы перекачки жидкости, рекомендуется иметь в арсенале каналопромывочную установку.