Каналопромывочная установка: характеристики, типы и области применения

Каналопромывочные машины предназначены для устранения засоров в трубопроводах различного назначения, начиная от канализации, и, заканчивая нефтеперегонными системами.

Особенностью оборудования является высокая мощность, благодаря чему каналопромывочные установки используются для прочистки трубопроводов большого диаметра и протяженности. В комплектацию подобных устройств входит:

Водяной насос высокого давления.

Емкость с водой.

Барабан со шлангом.

Соединительные насадки.

Также для каналопромывочной машины за невысокую цену можно купить дополнительное оборудование – например, джойстик управления, механизм для равномерной подачи шланга, а также всасывающий насос, предназначенный для поднятия жидкости с глубины.

Виды каналопромывочных машин

Чистка происходит с помощью потока воды, который подают в трубы под давлением. Мощная струя смывает отложения, проталкивая их в отстойник, откуда их впоследствии утилизируют.

Высокая эффективность прочистки достигается за счет использования реверсивных насадок, позволяющих контролировать давление потока. Благодаря насадкам и тому, что чистка осуществляется под высоким давлением, вероятность повторного засорения сводится к минимуму.

Оборудование устанавливают на мобильное шасси, что позволяет оперативно реагировать на вызовы, обеспечивая непрерывную работу трубопровода. Машины различаются по типу двигателя (бензиновый, дизель или электрический), а также по объему цистерны, которая может вмещать от 5м3 до 10 м3.

Еще каналопромывочные машины подразделяются по типу установки. Выделяются:

Стационарные конструкции, которые устанавливают непосредственно в местах засора.

Передвижные установки, монтируемые на тележки, перевозимые вручную.

Машины, устанавливаемые на автомобильное шасси.

В случае установки на автомобиль, грузоподъемность подбирают соответственно объему цистерны. Для небольшой емкости хватает машины, грузоподъемностью в 6 тонн. Более крупные цистерны устанавливают на 14-ти и 16-ти тонные грузовики.

Область применения каналопромывочных машин

Какналопромывочные машины обладают уникальными характеристиками и потому применяются везде, где нужно быстро и эффективно прочистить трубы. Благодаря надежности, высокой производительности и универсальности прочистные установки применяются в таких областях, как:

Пищевая и автомобильная промышленность. Коммунальное хозяйство. Воспитательные, образовательные и медицинские учреждения.

Использование каналопромывочных машин позволяет повысить производительность любого трубопровода и, как следствие, сократить расходы на его содержание. Именно поэтому, если требуется повысить рентабельность системы перекачки жидкости, рекомендуется иметь в арсенале каналопромывочную установку.