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16 Февраль, 2019


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Утепление каркасных домов задувным способом

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в: Новости компаний
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Утепление каркасного дома позволяет существенно снизить энергетические затраты, связанные с отоплением. Рассмотрим особенности утепления с помощью задувной ватой.

Каркасные дома получили широкое распространение в разных регионах России. При этом известно, что качественное утепление позволяет значительно снизить расходы на отопление дома. Для утепления могут использоваться разные материалы, например пенополиуретан. С помощью этого материала провести работу можно в течении одного дня. Но этот же вариант является наиболее дорогостоящим.

Утепление Каркасных Домов Задувным Способом считается более современным способом, достаточно эффективным и долговечным, ведь минеральная вата сможет обеспечивает тепло в доме в течение 10 лет. В качестве утеплителя может использоваться эко вата и минеральная вата. Некоторые владельцы дома предпочитают выполнять работу вручную. Но более выгодным вариантом является автоматизированный процесс. По сравнению с ручной работой он позволяет снизить затраты приблизительно на 15% в 20%.

Автоматизированным способом можно утеплить до 50 кубических метров в течение 1 дня. Если выполнять работу вручную, то понадобится, как минимум, в 5 дней. Особенности монтажа задувной ватой:

  • утепление можно осуществлять в процессе строительства и после окончания работ;
  • материал равномерно распределяется внутри конструкции, обеспечивая плотный слой;
  • существенная экономия денежных средств;
  • возможность выполнить строительные работы в течение нескольких дней.

В среднем, стоимость утепления способом с помощью специального оборудования обойдётся владельцу дома в 1800 рублей за кубический метр. С особенностями выполнения работ, стоимостью, а также используемыми материалами можно ознакомиться на странице tepliydom-spb.ru. Компания осуществляет утепление каркасных домов с помощью специального оборудования задувным способом. Услуги предоставляются жителям Санкт-Петербурга и области.

Рассматриваемый способ обладает множеством преимуществ. На сегодняшний день он является одним из наиболее бюджетных и позволяет существенно сэкономить время. Во-вторых, задувная вата закрывает все щели, обеспечивая надежную защиту от холода. Работу по утеплению каркасного дома можно выполнить самостоятельно, безусловно, при наличии соответствующих навыков. В остальных случаях рекомендуется обращаться к специалистам, которые предоставляют гарантию на выполненные работы.

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