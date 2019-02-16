Кому интересен компромат

Каждый день в различных всплывает множество интереснейших фактов, которые касаются работы и жизни известных и не очень людей. Это могут быть публичные личности, актёры, политики и многие другие, кто постоянно попадает в объективы камер и в новостные ленты, или же известные только в узких кругах чиновники и культурные деятели, о которых объединяет одно – появившиеся факты, которые могут быть крайне интересны широкой публике, или же те, что никто не хотел бы придавать широкой огласке.

Когда речь заходит о написании статьи, принятии какого-либо решения или о поиске интересного материала, приходится перерабатывать огромное количество информации, предоставленной в общий доступ. Подобную информацию может искать журналист, которого интересует всё, что связано с определённой личностью или каким-то событием, автор статьи в поисках нужного материала или фактов, или же просто человек, который хочет получить максимум информации по какому-то вопросу. В любом случае понадобиться изучить массу источников информации, выбрать подходящие факты и сверить их с другими источниками, чтобы убедиться, что факты правдивы. Даже для профессионального журналиста это большая работа, не говоря о простом обывателе, который склонен верить первому источнику, на который он наткнётся.

Чтобы дать возможность узнать интересные факты о множестве людей и событий, был создан ресурс https://kompromat.wiki/, который специализируется на предоставлении в общем доступе информации о разнообразных людях, как публичных, так и не очень, но при этом имеющих немалое влияние в сфере своей работы, а также о событиях, которые сопровождают этих людей. У любой информации, которая предоставлена в общее пользование этим ресурсом, имеется несколько больших преимуществ перед любой другой, которую можно почерпнуть где-либо ещё.

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