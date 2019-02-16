Скупка лома

Природные ресурсы имеют ограниченное количество. Это касается и железной руды, а именно, магнетита и гематита, который используется для производства железо.

Разумное использование природных ресурсов является одной из основных задач человечества. Именно поэтому некоторые виды полезных ископаемых заменяют вторичным сырьём. Одним из способов разумного использования ресурсов нашей планеты является приём чёрного и цветного металла.

Во времена СССР металлолом собирали даже дети, причём исключительно на добровольных началах. Сегодня же существуют специализированные компании, готовые купить нержавейку, алюминий, свинец, аккумуляторы и чёрные металлы по достаточно высокой цене.

На сайте https://www.metallrutorg.ru/ можно ознакомиться с прайсом цен на черные и цветные металлы. Компания принимает также латунь, медь, алюминий, аккумуляторные батареи. Клиентам предлагается полный спектр услуг, предусматривающий:

разборку металлоконструкций;

самовывоз различных видов металла.

Сколько стоит цветной металл в Москве?

Прием металлолома осуществляется по высоким ценам. Услуги распространяются на Москву и Московскую область. Безусловно, в наиболее дорогостоящим сегменте представлено медь. На сегодняшний день за 1 кг этого металла можно получить до 365 рублей. Несколько дешевле принимается медная стружка и лужанка. В среднем, за 1 кг можно выручить 320-330 рублей. Также на сайте компании можно сдать неочищеный медный провод по цене 70 руб. за 1 кг. Также заинтересованные лица смогут сдать бронзу.

Стоимость латунных изделий варьируется от 180 до 200 руб. за 1 кг. Также на сайте https://www.metallrutorg.ru/ceny можно ознакомиться со стоимостью аккумуляторных батарей. Компания имеет 2 пункта приема. Один из них расположен в Москве, другой — в Долгопрудном.

Компания «Металлруторг» работает в сегменте более 10 лет. Компания напрямую сотрудничает с металлургическими предприятиями Российской Федерации. Именно поэтому клиенты могут рассчитывать на самые высокие цены в Москве. Подробную информацию о стоимости металла, а также с контактной информацией можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте компании.

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