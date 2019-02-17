Коронки для алмазной резки

Во время строительных работ активно используется бурение при помощи специальных буров с алмазными коронками. Алмаз, в данном случае промышленный, представляет собой крайне твёрдое вещество, способное разрезать даже такие прочные материалы, как особо прочный бетон или армированный бетон, не говоря уже о натуральном камне.

Поэтому его используют для изготовления алмазных коронок. Для этого на стальное основание наплавляется сегмент с нанесённым алмазным покрытием. Подобную коронку используют для бурения бетонных и железобетонных стен и перекрытий. Таким методом активно пользуются, чтобы получить идеально круглое отверстие, через которое потом прокладываются всевозможные коммуникации. Но алмазная коронка при этом, даже имея большой запас прочности, постепенно изнашивается и перестаёт выполнять свои функции.

Чтобы снова её использовать применяют восстановление коронок http://arix.su/vosstanovlenie-segmentov.html . При этом на стальном основании коронки старые отработанные алмазные сегменты заменяются на новые. Новые просто наплавляются вместо уже негодных. Использование восстановление алмазных коронок имеет одно, но очень большое преимущество – цену. Восстановить алмазную коронку будет гораздо дешевле, чем купить новую. Особенно это актуально для тех, кому регулярно требуется проводить большое количество работ, связанных с использованием алмазного инструмента. Частое интенсивное использование приводит к быстрому износу и необходимости замены коронки, а частая покупка новых коронок способна подкосить любой бюджет.

Восстановление алмазных коронок производится в несколько этапов. На первом производится оценка состояния коронки: не каждую коронку можно восстановить, некоторые слишком сильно повреждены, чтобы их можно было использовать повторно. Они могут иметь трещины, слишком большие сколы или же деформацию. Если же коронка находится в достаточно хорошем состоянии, то её можно использовать повторно. Для этого выработанные алмазные накладки аккуратно срезаются с коронки. На их место ставятся новые, которые привариваются к основанию при помощи обычной или лазерной сварки. В результате восстановления пригодной к этому коронки получается новая, которая по своим характеристикам практически не уступает предыдущей. Восстановленная коронка сможет выдержать как минимум один цикл работы, сэкономив при этом немало денег.