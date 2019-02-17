Almaty it telecom: поставки кабеля и комплектующих

В современном мире постепенно вышли на передний план электрические и телекоммуникационные системы. На них базируется каждое современное предприятие. От того, насколько правильно и качественно реализована сеть электроснабжения и все имеющиеся коммуникации, зависит работа всего предприятия. Поэтому закупке материалов, из которых будет строиться вся система, уделяется много внимания.

Компания Almaty IT Telecom сможет обеспечить поставки всего необходимого оборудования, которое только может потребоваться для создания телекоммуникационной системы. Сюда входит множество видов оборудования, используемого для решения различных задач.

Электротехническое оборудование. Ни одна система не может существовать без правильно организованного электропитания. Оборудования для этого потребуется много и самого разнообразного, от силового кабеля разного сечения и автоматических защитных автоматов до распределительных щитов и кабель-каналов. Монтаж, выполненный по всем правилам, позволит обеспечить безопасность в эксплуатации и облегчит все работы, которые придётся производить в будущем.

Оборудование для организации IT-инфраструктуры. Это большая область, включающая в себя множество технических решений для выполнения самых разнообразных задач. Поэтому оборудование выбирается в зависимости от технической необходимости. Список оборудования может быть крайне большим. Например, для монтажа локальной сети понадобится не только кабель, придётся приобрести кабель-канал для его защиты в помещениях, монтажные шкафы чтобы устанавливать в них коммутационное оборудование, и само коммутационное оборудование, виды которого зависят от задач, выполняемых этой сетью. Кроме локальной сети могут монтироваться и другие слаботочные сети, например, видеонаблюдение или же система управления безопасностью. В любом случае, понадобится установка соответствующего оборудования.

Отдельное внимание уделяется резервным источникам питания, которые будут поддерживать работу системы, если исчезнет основное питание. Для этого всё критичное оборудование подключается через источники бесперебойного питания, которые обеспечат работу во время завершения задач. Их также устанавливают для сетевого оборудования непосредственно в коммутационные щиты, это позволит поддерживать связь до корректного завершения работы. Правильный выбор оборудования позволит наладить корректную работу.