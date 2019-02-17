Недвижимость: аренда или покупка?

В Украине приобретения квартиры и выгодное вложение средств. При постоянном повышении курса доллара недвижимость позволяет не только сохранить финансы, но и приумножить их. Когда стоит вопрос о приобретении жилья, то первый момент, который нужно решить, это брать ли новостройку или остановиться на вторичном рынке. В обоих случаях есть свои плюсы, но и свои минусы.

Долгосрочная аренда квартир – прекрасное решение для тех, кто не планирует или не имеет возможности приобрести недвижимость. На сайте harkov.mesto.ua/sale можно арендовать апартаменты и подобрать варианты в Харькове как по новому жилью, так и по квартирам, которые выставляют агенты или прямые собственники.

Если с новостройками всё более-менее понятно: с учетом нынешней ситуации рекомендуется снимать только полностью готовое жильё, введённое в эксплуатацию, то со вторичным жильем есть масса вариантов. Самый удобный из них — это квартиры с уже готовым ремонтом. Въехать можно сразу после заключения договора, а некоторые объекты недвижимости сдаются сразу вместе с специально подобранной мебелью. Это облегчает переезд и не нагружает нового владельца необходимостью выбирать мебель, привозить и собирать её. Останавливаясь на таких вариантах, есть смысл обратиться к профессионалам для экспертизы. Очень важно, чтобы под отделочными материалами не была спрятана существенная проблема.

Достаточно кропотливый и трудоемкий вариант — это приобретение или съем квартиры под капитальный ремонт. Владельцам стоит заранее решить, где они будут проживать всё это время и срок, если договорённости со строителями будут нарушаться, а ремонт затягиваться. Как правило, лучше на капитальный ремонт заложить от 3 месяцев и более. Ведь не всё зависит в новой квартире от строителей.

Представленные на сайте объекты недвижимости снабжены фотографиями, поэтому будущий покупатель или арендатор сможет оценить дизайн помещения и его планировку. Задумывая изменять положение стен или объединять комнаты между собой стоит только после тщательного изучения документа на понравившиеся жильё. А некоторых случаях это бывает технически невозможно. К точке зрения удобства поиска информации покупателю проще сориентироваться, если все объекты недвижимости выставлены на карту. В этом случае можно смотреть как по всему городу, так и выбрав отдельный микрорайон.