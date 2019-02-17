Алмазное бурение бетона

В процессе строительства всегда выполнялись определённые виды работ. Среди них находится и прокладка всевозможных инженерных коммуникаций: трубопроводов, кабельных систем и прочих. Но для того, чтобы их смонтировать, необходимо проделать целый ряд отверстий в стенах и в потолочных перекрытиях.

Всё усугубляется тем, что несущие конструкции выполняются из особо плотного и прочного бетона, который более чем успешно сопротивляется любым попыткам нарушить его целостность. Чтобы не повредить перекрытия в процессе пробивания отверстия обычными методами, используют бурение бетона.

Все давно привыкли к использованию различных свёрл. Бетон же, особенно такой прочный и с элементами армирования, обычному сверлу не поддастся. Для того, чтобы проделать отверстие в бетоне, вместо сверла используют бур специальной конструкции. Сам бур выполнен из высокопрочной стали, позволяющей выдерживать большие нагрузки, возникающие в процессе бурения. Наконечник же бура сделан из промышленного алмаза, который с лёгкостью прорезает твёрдый бетон. Благодаря конструкции бура, его можно использовать для бурения отверстий в бетоне различных марок, в армированном бетоне, в натуральном и искусственном камне. Все интересующие детали можно посмотреть на http://tech-sol.ru/almaznoe-burenie-betona.html.

У этого способа бурения отверстий имеется целый ряд преимуществ перед другими методами.

• Во время бурения образуется сравнительно мало пыли. Если в процессе бурения использовать специальные устройства для сбора пыли, напоминающие большой пылесос, то появления пыли вокруг места бурения удастся избежать совсем.

• Бурение не создаёт слишком сильного шума. В процессе бурения отсутствуют ударные нагрузки, поэтому нет обычного в таких случаях грохота. Шум, конечно же, есть, но он нам несколько порядков меньше, чем в любом другом случае. Это особенно критично при выполнении работ в жилом доме.

• После бурения остаётся ровное отверстие с гладкими и ровными краями. Его не нужно дополнительно обрабатывать. Отверстие будет того размера, который был запланирован.

• После бурения в стене или перекрытии не образуется трещин, которые могли бы в дальнейшем послужить причиной возникновения аварийной ситуации или выкрашивания краёв.

При помощи алмазного бурения можно легко и быстро проделать отверстие нужного диаметра под нужным углом и в любой поверхности.