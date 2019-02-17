Оформляем фасад дома

Утеплить и облагородить внешние стены здания самостоятельно вполне возможно быстро, просто и без затрат. Современные отделочные материалы позволяют это выполнить на высоком уровне, а вот, чтобы дом разительно отличался от соседских, стоит продумать изюминку в оформлении, которая вполне впишется в бюджет.
Это вполне помогут сделать элементы фасада представленные на сайте https://dimteh.com/catalog/elementy-fasada/. Колонные и барельефы эффектно выделяют коттедж или отдельно стоящий офис, делая его не похожим ни на какой другой. Но первым шагом необходимо подготовить под фасадные элементы стены.
Несколько принципов и шагов позволят избежать ошибок при работе над фасадами:
1. Грунтовка стен – тут экономить не стоит
2. Укладка изолирующего материала – это позволит сохранить тепло.
3. Затирка швов. В ее ходе мастера используют недекоративную штукатурку для экономии. Тут важно качество выполнения работ, а не сам материал.
4. Обработка и высыхание утепленной поверхности перед отделкой. На этом этапе важно не торопиться, ведь от качественного застывания зависит и сохранение отделки.
5. Непосредственно отделочные работы.
Отдельный этап – выбор материала. Поскольку состав различается, фасадная декоративная штукатурка бывает разной. Несколько типов по убыванию цены и функциональной эффективности:
• Силиконовая. Самая долговечная и надежная. Выдерживает повышенную влажность, терпит осадку зданий.
• Силикатная. Очень эластичная и отталкивает грязь. Также устойчива к трещинам. Используют поверх базальтовой ваты.
• Акриловая. Менее долговечна, впитывает пыль. Рекомендуется наносить на листы пенопласта.
• Минеральная. Простая, дешевая, но неустойчива к осадкам и мелким трещинам. Зачастую требуют дополнительной покраски.
Все типы материала, кроме минеральной основы, прекрасно моются и требуют периодического ухода. Достаточно сдувать или обметать пыль с поверхности, и вид наружных стен сохраниться надолго.
Оригинальные фасадные элементы сочетаются с каждым классическим стилем. Чтобы они подчеркивали дизайн и привлекали внимание, специалисты советуют использовать нейтральную по яркости штукатурку. А вот цвет элементов фасада должен резко отличатся от нее.