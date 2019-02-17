Оформляем фасад дома

Утеплить и облагородить внешние стены здания самостоятельно вполне возможно быстро, просто и без затрат. Современные отделочные материалы позволяют это выполнить на высоком уровне, а вот, чтобы дом разительно отличался от соседских, стоит продумать изюминку в оформлении, которая вполне впишется в бюджет.

Это вполне помогут сделать элементы фасада представленные на сайте https://dimteh.com/catalog/elementy-fasada/. Колонные и барельефы эффектно выделяют коттедж или отдельно стоящий офис, делая его не похожим ни на какой другой. Но первым шагом необходимо подготовить под фасадные элементы стены.

Несколько принципов и шагов позволят избежать ошибок при работе над фасадами:

1. Грунтовка стен – тут экономить не стоит

2. Укладка изолирующего материала – это позволит сохранить тепло.

3. Затирка швов. В ее ходе мастера используют недекоративную штукатурку для экономии. Тут важно качество выполнения работ, а не сам материал.

4. Обработка и высыхание утепленной поверхности перед отделкой. На этом этапе важно не торопиться, ведь от качественного застывания зависит и сохранение отделки.

5. Непосредственно отделочные работы.

Отдельный этап – выбор материала. Поскольку состав различается, фасадная декоративная штукатурка бывает разной. Несколько типов по убыванию цены и функциональной эффективности:

• Силиконовая. Самая долговечная и надежная. Выдерживает повышенную влажность, терпит осадку зданий.

• Силикатная. Очень эластичная и отталкивает грязь. Также устойчива к трещинам. Используют поверх базальтовой ваты.

• Акриловая. Менее долговечна, впитывает пыль. Рекомендуется наносить на листы пенопласта.

• Минеральная. Простая, дешевая, но неустойчива к осадкам и мелким трещинам. Зачастую требуют дополнительной покраски.

Все типы материала, кроме минеральной основы, прекрасно моются и требуют периодического ухода. Достаточно сдувать или обметать пыль с поверхности, и вид наружных стен сохраниться надолго.

Оригинальные фасадные элементы сочетаются с каждым классическим стилем. Чтобы они подчеркивали дизайн и привлекали внимание, специалисты советуют использовать нейтральную по яркости штукатурку. А вот цвет элементов фасада должен резко отличатся от нее.