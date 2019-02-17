На сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в работе большинства компаний. Многие либо продают свою продукцию за рубеж, либо же ввозят в страну товары, которыми собираются торговать. Некоторые товары являются здесь большой экзотикой, потому как они не производятся отечественными производителями, другие недостаточно качественные, у третьих слишком маленький выбор.

Но ввоз любых товаров связан с необходимостью работы с таможенными службами, а это требует существования целого отдела, занимающегося внешнеэкономической деятельностью.

Далеко не каждое предприятие может позволить себе содержать дополнительный отдел, увеличивая штат высокооплачиваемыми сотрудниками. Поэтому многие прибегают к использованию аутсорсинга, пользуясь услугами сторонних специалистов.

Технический экспортер из ЕС, оказывая многочисленные услуги по работе с импортом и экспортом товаров в различные страны, позволит значительно облегчить внешнеэкономическую часть в сфере деятельности компании. Технический экспортёр занимается решением множества задач.

• Логистическая разработка маршрута следования груза. Учитывая собственный опыт работы и имеющиеся многочисленные данные о пути следования в различных направлениях, специалисты компании смогут разработать лучший маршрут для импорта или экспорта различных товаров. При этом создаваемый маршрут позволит максимально сократить время, требуемое на доставку, оптимизировав весь маршрут следования.

• Подготовка таможенных документов. Полное сопровождение грузов даёт возможность начать планирование доставки уже на этапе заключения договоров с поставщиками. Это позволяет начать оформление необходимых документов заранее, что позволит сократить время, требуемое для работы с бумагами, до минимума. Когда груз прибудет к таможне, документы уже будут готовы к обработке. Нужно будет лишь закончить все необходимые таможенные процедуры.

• Технический экспортёр занимается составлением всей документации, требующейся для прохождения таможенных процедур. Благодаря этому вся необходимая документация будет составлена с учётом предъявляемых к ней требований. При этом будут уплачены все необходимые пошлины и сборы, а также получены все разрешительные документы, что позволит работать без рисков получить штраф за недосмотр, случившийся по незнанию каких-либо законов.