Скрытый карниз в натяжном потолке как замена традиционному карнизу

При оформлении жилых помещений многие жители Санкт-Петербурга и окрестностей большое внимание уделяют дизайну образующих комнаты поверхностей. В некоторых случаях наилучшим решением является формирование натяжного потолка, который имеет эстетичный внешний дизайн и скрывает любые недостатки потолочной поверхности.

Качественные и недорогие натяжные потолки спб предлагает обустроить компания «Лидер», которая приобрела богатый опыт проектирования и монтажа разнообразных потолочных конструкций. Квалифицированные специалисты фирмы «Лидер» являются профессионалами в данной области и установили уже сотни потолочных конструкций в разных жилых и офисных помещениях.

Для помещений с относительно низкими потолками предлагаются конструктивные решения с использованием скрытых карнизов для подвески штор и занавесей. При этом создается полная иллюзия невесомости штор, которые как бы выходят из самого натяжного потолка. При этом создается ощущение более высокой потолочной поверхности.

Если для формирования натяжного потолка используется глянцевый материал, то отражение в нем окна и вертикальных штор еще больше создают впечатление увеличенного объема. Для закрепления подобного ощущения в вечернее время, устанавливают подсветку верхней части штор и занавесок.

Скрытый карниз является оригинальным дизайнерским проектом для любого типа помещений: жилых комнат квартир и индивидуальных домов, офисных, общественных, а также для салонов и отелей. Оригинальность конструкции и мастерство исполнения создает впечатление крепления штор к самому потолку.

Для скрытых карнизов используются разные материалы: дерево, сталь, алюминий, пластик. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор часто зависит от конкретики – веса штор и стоимостных характеристик. Наиболее приемлемым считается вариант со стальными карнизами, которые легко выдерживают тяжелые шторы.

С целью удешевления работ компания регулярно предлагает акции и скидки на натяжные потолки для всех заказчиков северной столицы и окрестностей. При этом можно, например, одновременно установить потолочные конструкции в двух или более комнатах с существенным снижением общей стоимости. Либо получить бесплатную установку светильников.

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