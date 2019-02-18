Профессиональный дизайн интерьера в Красноярске: особенности регионального предложения

Шесть из десяти красноярцев хотели бы привлечь к разработке интерьера дома, квартиры специалиста. Более 70% крупных сетевых компаний, представленных в регионе, работают с профессиональными дизайнерами при оформлении офисов, гостиничных номеров, приемных руководителя и т. д. Экспертный подход к созданию домашней или офисной, ресторанной, гостиничной обстановки становится трендом. И рынок предложения отвечает на быстрорастущий спрос.

Дизайн интерьера Красноярск – популярная услуга, которая включает более 10 различных программ. Наиболее востребованные варианты:

планирование расстановки мебели – бюджетное решение, может осуществляться в дистанционном режиме;

базовый дизайнерский проект, включает отделку, подбор мебели, предметов декора;

комплексные работы – планирование функциональных комнат, их оформление, разработка нескольких проектов цветовых и фактурных решений на выбор.

Стоимость разработки дизайнерского проекта

На заре популяризации услуги дизайна, когда понятие дизайн-проекта было в новинку даже в Москве, его стоимость была высокой. Сегодня времена изменились. Дизайн интерьера Красноярск больше не пугает космическими прайс-листами. Участие профессионала в среднем обойдется в 3–5% от общей цены ремонтных работ. Детализированная смета просчитывается после согласования пожеланий заказчика. Итоговая сумма зависит от площади, степени участия заказчика в работе, сроков завершения, особенностей и характера помещений, их класса.

5 причин привлечь профессионального дизайнера к созданию интерьера

Дизайнер интерьера Красноярск – запрос, популярный как среди частных граждан города, области, так и среди коммерческих организаций. И хотя многие потенциальные заказчики уже пришли к пониманию обоснованных вложений в работу эксперта, напомнить о том, что может сделать грамотный дизайнер, нелишне.

Что дает дизайн-проект, проработанный под цели клиента:

Использование плюсов планировки на 100%. Там, где неспециалист лишь отметит преимущество, дизайнер применит десяток приемов, чтобы его подчеркнуть.

2 в 1 – практику и красоту. Как верно заметила одна из именитых дизайнеров Великобритании, хозяин может наполнить комнату только любимыми предметами, но без обдуманной их расстановки все это не будет выглядеть эффектно.

Комфорт. Интерьер создается под человека с учетом его ежедневных привычек, особенностей, предпочтений. Только специалист, который виртуозно владеет дизайнерскими инструментами, может воплотить представление человека о красоте и уюте в реальность.

Минимальные вложения в ремонт. Без переделок, доплат и обновлений уже через год. Хорошо сделанный проект не надоедает.

Экономию сил и нервов. В Красноярске есть мастера, готовые предложить заказчику любой удобный режим взаимодействия – удаленный, с авторским надзором, личным присутствием мастера. В каждом случае можно выбрать удобный формат отношений.

В ответ на массовый запрос жителей региона на профессиональные дизайнерские услуги, строительная отрасль предлагает готовые проекты вместе со сметой ремонта. Стоят они обычно на 10–15% дешевле, чем работа дизайнера. Но здесь нужно быть осторожными: обычно под дизайн-проектом от застройщика подразумеваются только услуги декоратора, но декор – это всего часть дизайнерской профессии.