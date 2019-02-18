Профессиональный дизайн интерьера в Красноярске: особенности регионального предложения

Шесть из десяти красноярцев хотели бы привлечь к разработке интерьера дома, квартиры специалиста. Более 70% крупных сетевых компаний, представленных в регионе, работают с профессиональными дизайнерами при оформлении офисов, гостиничных номеров, приемных руководителя и т. д. Экспертный подход к созданию домашней или офисной, ресторанной, гостиничной обстановки становится трендом. И рынок предложения отвечает на быстрорастущий спрос.
Дизайн интерьера Красноярск – популярная услуга, которая включает более 10 различных программ. Наиболее востребованные варианты:
- планирование расстановки мебели – бюджетное решение, может осуществляться в дистанционном режиме;
- базовый дизайнерский проект, включает отделку, подбор мебели, предметов декора;
- комплексные работы – планирование функциональных комнат, их оформление, разработка нескольких проектов цветовых и фактурных решений на выбор.
Стоимость разработки дизайнерского проекта
На заре популяризации услуги дизайна, когда понятие дизайн-проекта было в новинку даже в Москве, его стоимость была высокой. Сегодня времена изменились. Дизайн интерьера Красноярск больше не пугает космическими прайс-листами. Участие профессионала в среднем обойдется в 3–5% от общей цены ремонтных работ. Детализированная смета просчитывается после согласования пожеланий заказчика. Итоговая сумма зависит от площади, степени участия заказчика в работе, сроков завершения, особенностей и характера помещений, их класса.
5 причин привлечь профессионального дизайнера к созданию интерьера
Дизайнер интерьера Красноярск – запрос, популярный как среди частных граждан города, области, так и среди коммерческих организаций. И хотя многие потенциальные заказчики уже пришли к пониманию обоснованных вложений в работу эксперта, напомнить о том, что может сделать грамотный дизайнер, нелишне.
Что дает дизайн-проект, проработанный под цели клиента:
- Использование плюсов планировки на 100%. Там, где неспециалист лишь отметит преимущество, дизайнер применит десяток приемов, чтобы его подчеркнуть.
- 2 в 1 – практику и красоту. Как верно заметила одна из именитых дизайнеров Великобритании, хозяин может наполнить комнату только любимыми предметами, но без обдуманной их расстановки все это не будет выглядеть эффектно.
- Комфорт. Интерьер создается под человека с учетом его ежедневных привычек, особенностей, предпочтений. Только специалист, который виртуозно владеет дизайнерскими инструментами, может воплотить представление человека о красоте и уюте в реальность.
- Минимальные вложения в ремонт. Без переделок, доплат и обновлений уже через год. Хорошо сделанный проект не надоедает.
- Экономию сил и нервов. В Красноярске есть мастера, готовые предложить заказчику любой удобный режим взаимодействия – удаленный, с авторским надзором, личным присутствием мастера. В каждом случае можно выбрать удобный формат отношений.
В ответ на массовый запрос жителей региона на профессиональные дизайнерские услуги, строительная отрасль предлагает готовые проекты вместе со сметой ремонта. Стоят они обычно на 10–15% дешевле, чем работа дизайнера. Но здесь нужно быть осторожными: обычно под дизайн-проектом от застройщика подразумеваются только услуги декоратора, но декор – это всего часть дизайнерской профессии.