Услуги по вывозу строительного мусора

В ходе строительства, проведения ремонтных и отделочных работ глобальной проблемой становится большое количество мусора, скопившегося на площадке. Разрешить данную ситуацию предлагает наша компания «ГРИНСТРОЙ». Мы осуществляем вывоз строительного мусора и применяем для этого современную специализированную технику.

Наша услуга профессиональная, выполняется с соблюдением всех требований и норм, регламентированных законодательными документами. Мы вывозим любой тип мусора со строительных объектов — это может быть крупногабаритные отходы стройматериалов и рассыпной мусор, упакованный в мешках.

Налаженные схемы работ

Мы выполняем комплексные работы по вывозу любого мусора со строительных площадок и участков. Нами задействуется удобная схема, которая устраивает нас и заказчиков.

После заключения договора, на объекте устанавливается бак или контейнер определенного объема. Он находится там до тех пор, пока не будет полностью наполнен. Смена контейнеров совмещается с транспортировкой уже заполненной емкости. Контейнер со строительным мусором мы транспортируем на специальный полигон для утилизации его содержимого.

Также вывоз мусора осуществляется по предварительно составленному маршруту. Обращаясь в нашу компанию, вы сможете быстро решить проблему вывоза большого количества мусора, накопившегося после ремонта и ли возведения объекта. Мы организовываем работу так, что бы все наши клиенты, от крупных предприятий и общественных организаций до частных лиц, смогли получить сервисную услугу на высоком уровне:

Оперативно выполняется погрузка.

Строительные отходы вывозятся только в отведенные места.

Для погрузки можно воспользоваться дополнительной услугой грузчиков.

Оформление заказа

Осуществлять работы по утилизации большого количества строительных отходов невозможного без привлечения специализированной техники. Наша компания «ГРИНСТРОЙ» располагает самосвалами с контейнерами разного объема. В перечень выполняемых работ входит погрузка и вывоз строительного мусора.

Мы сотрудничаем с коммунальными предприятиями, строительными компаниями, а также с физическими лицами. Всем заказчикам и клиентам мы предоставляем услуги согласно заявленному количеству строительных отходов.

Мы подбираем соответствующую спецтехнику под каждый заказ. Поэтому вы не будете переплачивать. Для оформления одноразового заказа или заключения договора звоните нашему менеджеру.