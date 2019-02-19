В механических деталях современного оборудования и устройств используются различные виды подшипников, предназначенные для снижения уровня качения или скольжения.

Задача любого подшипника заключается в том, чтобы обеспечить максимально эффективное перемещение определенных элементов относительно друг друга. Эти кинематические механизмы делятся на несколько основных видов.

Одним из наиболее основных критериев оценки любого подшипника является коэффициент полезного действия. Он определяет потери механической энергией, а этот критерий необходимо сводить к минимальным показателям. В зависимости от характера трения все кинематические механизмы разделяются на два типа:

1. скольжения;

2. качения.

В конструктивном плане механизмы состоят из сепаратора, функция которого сводится к разделению роликов или же подвижных шариков. Также обязательным элементом устройства являются два кольца. На странице https://prom-komplect.ru можно ознакомиться с широким ассортиментом подшипников..

В подшипниках скольжения используется смазывающий материал разной консистенции. В некоторых механизмов применяется газообразная, в других — вязкая или жидкая смазка. Тип трения в подшипниках скольжения зависит от конструкционных особенностей устройства, а также скорости вращения вала, на котором он монтируется. Смазывающий материал является одним из важнейших элементов, обеспечивающим эффективный отвод тепловой энергии и защищающий конструкцию от негативного воздействия.

Подшипники качения

В механике используются подшипники качения упорные, радиальные, радиальные для корпусных узлов, радиальные самоустанавливающиеся. Также широко применяются упорные и радиальные роликовые кинематические механизмы. Например, радиальные механизмы ориентированы на использование в устройствах и оборудовании с радиальной нагрузкой, где направление силы устремлено под прямым углом к геометрической оси вала. Для повышения коэффициента полезного действия при воздействии осевой нагрузки используются упорные механизмы. Они монтируются на вертикальные валы, вращение которых осуществляется с невысокими угловыми скоростями. Чтобы снизить осевую и радиальную нагрузку в механике применяются упорно-радиальные механизмы. В рассматриваемом случае устанавливаются упорно-радиальные или радиально-упорные подшипники в зависимости от вектора нагрузки.