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20 Февраль, 2019


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Геологические изыскания

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в: Новости компаний
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Инженерно-геологические изыскания проводятся в тех случаях, когда возникает необходимость в расширении инфраструктуры, проектировании, возведении зданий и сооружений.

Геологические изыскания проводятся для изучение и прогнозирования природных условий в связи с антропогенной деятельностью человека. Чаще всего инженерные изыскания требуется для строительства сооружений, трасс, зданий, введении в эксплуатацию определенных объектов, изучении целесообразности разработки проекта, проектировании систем газо- и водообеспечения.

На этапе строительства любого объекта инженерные изыскания являются важнейшим шагом, так как именно они определяют актуальность выполнения будущих работ. Своевременное обследование природных условий района в сочетании с геодезическими работами позволяет снизить до минимума вероятность развития непредвиденных ситуаций и, необходимо подчеркнуть, финансовых потерь. Инженерные изыскания предусматривает целый комплекс камеральных и полевых работ, осуществляемых специалистами в области гидрометеорологии, гидрометеорологические, геодезии и геологии. На самом деле, обоснование разработки проектов представляет собой один из важнейших этапов, в которой вовлечены разнопрофильные инженеры. В некоторых случаях осуществляется гидрографические изыскания, геоботанические, мероприятия по техническому контролю и т.д.. Среди них особое место занимают геологические работы.

Геологические изыскания

Перед тем как начинать строительство объекта необходимо знать особенности водоносного горизонта, тип почвы и другие нюансы. Все это станет основой для проектировщиков. Комплекс геологических работ предусматривает проверку грунта с получением их образцов. В дальнейшем материалы обрабатывается в специальных лабораториях. Камеральная обработка позволяет сформировать технический отчет, используемый другими с проектными организациями.

Геологические изыскания могут иметь разные векторы, начиная от выявления опасных процессов и заканчивая работами по формированию проекта на реконструкцию сооружений. В некоторых случаях геологические изыскания проводятся с целью обследования сооружений. Но всё-таки, чаще всего рассматриваемый вид изысканий требуется в тех случаях, когда составляется рабочий проект на строительство жилого, коммерческого или промышленного здания.

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