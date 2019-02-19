В качестве документа, подтверждающих соответствие оказываемых услуг розничному сегменту установленным стандартам, оформляется специальный документ.



Речь идёт о сертификате соответствия на оказание услуг. Документ оформляется в добровольном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сертификация регламентируются постановлением государственного стандарта, установленными правилами на оказание отдельных видов услуг, а также государственными стандартами и санитарными нормами. Получить сертификат соответствия на оказание услуг можно в рамках государственных стандартов, а также ISO.

На какие виды деятельности оформляется сертификат соответствия?

Рассматриваемый документ подтверждает наличие соответствующего оборудования, средств, инструментов, необходимых для оказания услуг на необходимом уровне. Он подтверждает высокий уровень взаимодействия с клиентами, соответствие гигиеническим и санитарным требованиям, нормам пожарной безопасности, наличие необходимой документации и т.д..

Оформление сертификата актуально на оказание медицинских, бытовых, жилищно-коммунальных, финансовых, образовательных, транспортных, правовых, туристических и других услуг. Инициатором получение сертификата соответствия на оказание услуг является представитель бизнеса. При этом существуют отдельные виды деятельности, на которые может понадобиться оформление соответствующей лицензии. В их число входят некоторые виды монтажных работ, оказание услуг в фармацевтической отрасли и сфере образования.

Преимущества оформление сертификата соответствия

В первую очередь рассматриваемый документ позволяет сформировать положительный имидж торговой марки. Он открывает перед предприятием дополнительные возможности, позволяя принимать участие в государственных заказах и тендерах, привлекать потенциальных инвесторов и укреплять позиции на рынке. Благодаря сертификации услуг существенные снижаются финансовые затраты. Также документ позволяет упростить взаимодействие с государственными ведомствами и другими контролирующими органами.

Получить сертификат соответствия на услуги можно на официальном сайте компании ros-test.info/sertifikat-sootvetstviya-na-uslugi. Предпринимателю понадобится собрать пакет документов, на основании которых будет проведена экспертиза и выдан сертификат соответствия на услуги. В рамках государственной системы стандартизации документ оформляется на срок 36 месяцев.