жк днепропетровская 37 студия 3.3

20 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Сертификат соответствия на оказание услуг

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

В качестве документа, подтверждающих соответствие оказываемых услуг розничному сегменту установленным стандартам, оформляется специальный документ.


Речь идёт о сертификате соответствия на оказание услуг. Документ оформляется в добровольном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сертификация регламентируются постановлением государственного стандарта, установленными правилами на оказание отдельных видов услуг, а также государственными стандартами и санитарными нормами. Получить сертификат соответствия на оказание услуг можно в рамках государственных стандартов, а также ISO.

На какие виды деятельности оформляется сертификат соответствия?

Рассматриваемый документ подтверждает наличие соответствующего оборудования, средств, инструментов, необходимых для оказания услуг на необходимом уровне. Он подтверждает высокий уровень взаимодействия с клиентами, соответствие гигиеническим и санитарным требованиям, нормам пожарной безопасности, наличие необходимой документации и т.д..

Оформление сертификата актуально на оказание медицинских, бытовых, жилищно-коммунальных, финансовых, образовательных, транспортных, правовых, туристических и других услуг. Инициатором получение сертификата соответствия на оказание услуг является представитель бизнеса. При этом существуют отдельные виды деятельности, на которые может понадобиться оформление соответствующей лицензии. В их число входят некоторые виды монтажных работ, оказание услуг в фармацевтической отрасли и сфере образования.

Преимущества оформление сертификата соответствия

В первую очередь рассматриваемый документ позволяет сформировать положительный имидж торговой марки. Он открывает перед предприятием дополнительные возможности, позволяя принимать участие в государственных заказах и тендерах, привлекать потенциальных инвесторов и укреплять позиции на рынке. Благодаря сертификации услуг существенные снижаются финансовые затраты. Также документ позволяет упростить взаимодействие с государственными ведомствами и другими контролирующими органами.

Получить сертификат соответствия на услуги можно на официальном сайте компании ros-test.info/sertifikat-sootvetstviya-na-uslugi. Предпринимателю понадобится собрать пакет документов, на основании которых будет проведена экспертиза и выдан сертификат соответствия на услуги. В рамках государственной системы стандартизации документ оформляется на срок 36 месяцев.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X