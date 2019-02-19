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20 Февраль, 2019


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Как выбирать входные двери

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в: Новости компаний
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О надежности входных дверей сегодня задумывается каждый человек. И речь идет не только о недопущении нежелательных третьих лиц в квартиру или офис. Правильно подобранные двери в состояние защитить от многих неприятностей.

Сегодня на рынке представлено большое количество производителей. Покупатель может найти варианты на различные бюджет. Стартовые модели стоят от нескольких тысяч и не отличаются особым качеством. Значительное число экспертов рынка рекомендует обратите внимание на металлические входные двери фирмы Гардиан. На сайте http://guardian-stok.ru/ предложен широкий выбор моделей.

Каждый человек сможет подобрать двери не только по внешнему виду, но и по размерам. В линейке продукции в каждой карточке товара представлены эти данные.

Важной отличительной особенностью является использование стального листа для изготовления фирменных изделий. Благодаря этому каждая входная дверь выполняет не только роль пропуска внутрь помещения, но и обладает рядом других технических характеристик. Сталь является негорючим материалом, герметичный короб не позволяет внутренним слоям двери воспламениться или пропустить языки пламени. Именно поэтому находящиеся в квартире офисе люди будут надежно защищены от дыма и огня, если источник будет находиться даже непосредственно рядом с дверями.

Листы стали, из которой выполнены двери, не подвержены коррозии, поэтому их можно устанавливать не только в коридорах офисных и жилых зданий, но и в частных домах с прямым выходом на улицу. Фирменные двери обеспечивают высокую звукоизоляцию благодаря качественному уплотнителю и продуманным внутренним слоям короба.

Конечно, стоимость на временные двери на несколько порядков больше, чем на недорогие китайские аналоги. Но приобретая продукцию Гардиан, потребитель платит не за бренд, а за высокое качество.

 

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