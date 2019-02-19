Выбираем напольное покрытие

Качественное напольное покрытие способно существенно увеличить срок до следующего капитального ремонта помещения. Правильно выбранная керамическая плитка обеспечит длительный срок службы.



На сайте можно найти различные варианты покрытий, подходящих для дома, офиса, ресторана и других мест с большим числом посетителей.

В случае квартиры вполне достаточно выбрать керамическую плитку подходящего размера и оттенка. Разница в продукции между качественным производителям и высококлассным будет исключительно в толщине изделия и разнообразие дизайна. Если не смотреть на продукцию экономичного сегмента, то все кафельные плитки обладают противоскользящим эффектом, поэтому являются надежным и удобным напольным покрытием для дома, особенно там, где пользуется тёплый пол.

При больших нагрузках на пол, специалисты предлагают применять в качестве напольного покрытия керамогранит. Керамическим гранитом укладывают пол в ресторанах, кафе, игровых залах, офисах. То есть в таких местах, где предполагается наличие большого количества людей. Без него не обходятся при возведении бассейнов, при отделке ванных комнат.

Востребовательность этого материала объясняется его качествами:

высокая плотность;

стойкость к износу;

способность выдерживать большие внешние нагрузки;

морозоустойчивость.

Эксплуатационные характеристики керамогранита долго сохраняются неизменными: он не тускнеет, не крошится и не трескается. Все его преимущества будут сохраняться, если при его укладке строго соблюдается технологические требования. Такое напольное изделие можно приобрести в интернет магазине или в обычном торговом предприятии, где реализуются строительные материалы.

Благодаря своим достоинствам его применяют даже для отделки внешних поверхностей зданий. По сути дела, керамический гранит – это искусственный камень. И он отличается своей многофункциональностью и широким ассортиментом. Он может быть с матовой или полированной поверхностью, с разнообразным рисунком.