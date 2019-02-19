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20 Февраль, 2019


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Мебель в Калуге

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в: Новости компаний
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Сегодня жилое или рабочее помещение немыслимо без мебели. Дизайнеры тщательно разрабатывают функционал и стильный внешний вид, а покупатели придирчиво выбирают предложенные модели.

Ещё живя в пещерах, люди стремились создать в них комфортные условия. Чтобы уютно спалось, например, нужна подстилка, а для принятия пищи – возвышение, на котором удобно разложить еду. Да и сидеть лучше не просто на полу, но на камне, хотя бы.

Подобные рассуждения древних и привели к возникновению, собственно, мебели. Одни из первых в мире табуретов археологи обнаружили в Египетских гробницах. Иные из них были даже раскладными. Деревянные столы употребляли для пиршеств многие народы древности.

Сегодня представлено широкое разнообразие мебели в торговых центрах и интернет-магазинах. Например, можно купить мебель в Калуге с доставкой домой и сборкой на месте.

Развитие мебельного производства богато на изобретения и инновации. Одним из свежих новшеств является изобретение модульной мебели. Инновация заключается в том, что, подобно конструктору Lego, модульной мебели можно придать различный вид. Способствует этому модульное устройство мебели, при котором части конструкций являются взаимозаменяемыми. В результате имеем комплект мебели, который, по желанию, можно видоизменять для удобства использования, либо внесения разнообразия в свой интерьер.

Ныне в мебельных магазинах и салонах модульная мебель для гостиной встречается всё чаще, и разнообразие дизайна гарнитуров, а также способов трансформации модулей, довольно обширное. Покупка модульной мебели, пожалуй, простейший способ разнообразить обстановку своего жилища.

 

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