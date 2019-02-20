Мотоблоки: выбор и использование

Сегодня дача или загородный дом есть у многих. А с ними и приусадебный участок различной площади, который нужно обрабатывать. Лопаты и мотыги, срывающие здоровье владельцев, уже давно отправлены в прошлое, с задачей перекопки почвы, экономящие силы и спины владельцев, отлично справляются мотоблоки.

Широкий выбор модели представлен на сайте https://am.ua/motobloki/. Как правило, начинающий огородник теряется в разнообразии выбора. В случаи с техникой далеко не всегда высокая цена является первым показателем качества изделия.

Мотоблок нужно отбирать в зависимости от того, какую площадь участка нужно будет обрабатывать. Этот показатель указано в инструкции к изделию. Разумеется, на мощном средстве можно перекопать огромный огород, но ему нужно давать отдых, а также быть готовым к тому, что ресурс мотоблока закончится скорее.

Небольшим по мощности прибором копать медленнее. Зато по в обслуживании небольшой мотоблок удобнее, если работать им будут женщины или пожилые люди. Его легче транспортировать на грядку, его вес позволяет приподнять его и через порог подсобного помещения, где он будет храниться.

Для больших огородов с различными типами растений стоит брать мощный агрегат. Как правило, он допускает навесное оборудование. При помощи такого мотоблока можно не только рыхлить землю, но и сажать и окучивать картошку, вести прополку, косить траву и даже убирать снег зимой. Чтобы мощность аппарата позволило проводить все эти операции, производители комплектуют его серьезным двигателем мощностью от 6 лошадиных сил и более. Топливом может быть бензин или дизель. Современные модели имеют более прогрессивное водяное охлаждение, оно существенно продлевает ресурс аппарата.

Сегодня на рынке представлено большое число производителей мотоблоков. Разумеется, продукция именитых брендов отличается высоким качеством и реже ломается, но и недорогие отечественные и китайские аналоги пользуются спросом, ведь производители предусмотрели значительное число запасных частей в постоянном наличии, а ремонт и обслуживание мотоблока вполне по силам каждому человеку, знакомому с принципами работы моторизированный техники.