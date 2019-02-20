жк днепропетровская 37 3-комнатная 8.8

21 Февраль, 2019


Актуальное
Главная
Новости компаний

Лакокрасочные материалы для обработки фасада из дерева

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Выбор краски начинают с формирования технического задания. Пункт первый – будет ли обработанная поверхность находиться под прямыми солнечными лучами или нет. Второй пункт – насколько значительным будет уровень воздействия капризов природы на поверхность. Завершает список значимых критериев – тип обрабатываемой древесины. Строители обращают внимание на еще один факт. Планируется или нет внутренняя или внешняя отделка деревянной поверхности. Менеджеры интернет-магазина ТБМ-Маркет в Санкт-Петербурге подберут оптимальный вариант.

Использование профессиональных красок

Стойкость состава к атмосферным осадкам – первый критерий, которому соответствует качественная краска. Не страшны ей скачки температур и УФ-излучение. Покраска сруба подразумевает формирование биозащиты и создание финишной отделки. Экологическая безопасность – результат правильно подобранной рецептуры. Для обработки деревянных стен внутри дома используют акриловую краску. Она, в отличие от раствора для внешних поверхностей, отличается меньшей требовательностью к окружающей среде. Краска для дерева не производит неприятный запах и быстро высыхает. Список требований на этом не заканчивается.

  1. Второе условие – после завершения манипуляций на обработанной поверхности не появляются разводы.
  2. Еще одна особенность качественной акриловой краски – ее не продают в готовом виде. Характеристики цветовой гаммы подбирают в индивидуальном порядке с учетом требований заказчика.

Помимо акриловой краски, магазин предлагает полиуретановую. Стоимость продукта рассчитывают с учетом перечисленных ниже факторов:

  • цена 1 л базовой составляющей;
  • число использованных пигментов;

Клиенты выбирают из почти 3 тысяч оттенков.

Магазин предлагает несколько вариантов доставки

Компания предлагает бесплатную доставку. Условие – сумма заказа превышает 3 тысячи рублей. Второй нюанс – адрес получателя находится в пределах МКАД. Если выбрана опция «оплата водителю», получить заказ можно в течение 72 часов. Помимо Северной столицы, забрать товар можно в Ленинградской области. Пропитка для дерева будет доставлена в сжатые сроки. Условие – адрес получателя находится на расстоянии не более чем 30 км от кольцевой дороги. Помимо адресной доставки, доступен самовывоз. Отгрузку заказа производят только тому клиенту, чье имя указано в счете. Еще один вариант получить товар – иметь при себе доверенность, которая нотариально заверена.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X