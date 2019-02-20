Лакокрасочные материалы для обработки фасада из дерева

Выбор краски начинают с формирования технического задания. Пункт первый – будет ли обработанная поверхность находиться под прямыми солнечными лучами или нет. Второй пункт – насколько значительным будет уровень воздействия капризов природы на поверхность. Завершает список значимых критериев – тип обрабатываемой древесины. Строители обращают внимание на еще один факт. Планируется или нет внутренняя или внешняя отделка деревянной поверхности. Менеджеры интернет-магазина ТБМ-Маркет в Санкт-Петербурге подберут оптимальный вариант.



Использование профессиональных красок

Стойкость состава к атмосферным осадкам – первый критерий, которому соответствует качественная краска. Не страшны ей скачки температур и УФ-излучение. Покраска сруба подразумевает формирование биозащиты и создание финишной отделки. Экологическая безопасность – результат правильно подобранной рецептуры. Для обработки деревянных стен внутри дома используют акриловую краску. Она, в отличие от раствора для внешних поверхностей, отличается меньшей требовательностью к окружающей среде. Краска для дерева не производит неприятный запах и быстро высыхает. Список требований на этом не заканчивается.

Второе условие – после завершения манипуляций на обработанной поверхности не появляются разводы. Еще одна особенность качественной акриловой краски – ее не продают в готовом виде. Характеристики цветовой гаммы подбирают в индивидуальном порядке с учетом требований заказчика.

Помимо акриловой краски, магазин предлагает полиуретановую. Стоимость продукта рассчитывают с учетом перечисленных ниже факторов:

цена 1 л базовой составляющей;

число использованных пигментов;

Клиенты выбирают из почти 3 тысяч оттенков.

Магазин предлагает несколько вариантов доставки

Компания предлагает бесплатную доставку. Условие – сумма заказа превышает 3 тысячи рублей. Второй нюанс – адрес получателя находится в пределах МКАД. Если выбрана опция «оплата водителю», получить заказ можно в течение 72 часов. Помимо Северной столицы, забрать товар можно в Ленинградской области. Пропитка для дерева будет доставлена в сжатые сроки. Условие – адрес получателя находится на расстоянии не более чем 30 км от кольцевой дороги. Помимо адресной доставки, доступен самовывоз. Отгрузку заказа производят только тому клиенту, чье имя указано в счете. Еще один вариант получить товар – иметь при себе доверенность, которая нотариально заверена.