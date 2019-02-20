Экскурсии на кондитерскую фабрику для школьников

Старшее поколение отлично помнит, как в школах в обязательном порядке проводились экскурсии на различные предприятия. Какие-то из них были очень интересные, а другие просто полезными, позволявшие школьникам узнать о том, как работает производство.



Какое-то время назад эта традиция почти перестала быть актуальной, а детские группы не могли попасть на реально работающие предприятия. Сегодня в Москве интересные путешествия для организованных групп детей и учащихся предлагает «Мир школьных экскурсий», с подробными программами можно ознакомиться на сайте http://scooltravel.ru/ekskursii-na-fabriku .

Устроители гарантируют, что от полученных впечатлений дети останутся в полном восторге. Ещё бы, ведь они попадут на настоящую шоколадную фабрику, смогут увидеть, как создаются сладости, понять, жидкая начинка попадает внутрь конфеты, а, может быть, даже попробовать продукцию, только что сошедшую с ленты кондитерского станка.

В ходе путешествия на реальную кондитерскую фабрику школьники узнают, как развивалось кондитерское мастерство, когда появились первые конфеты, как сегодня изготавливаются настоящие ручные сладости. Это может показаться удивительным, но современный школьник с большим трудом представляет себе производственное предприятие. Конечно, он употребляет и любит готовую продукцию, но не задумывается, как и где она появляется. Интересные и познавательные экскурсии позволят восполнить пробел в знаниях и получить впечатления для расширения кругозора.

Средняя продолжительность экскурсионной программы составляет полтора часа. Как правило, формируется группа из одноклассников или ребят, занимающихся в определённом кружке или секции. Школьнику смогут посетить одну из трех крупных московских кондитерских фабрик по выбору, у всех у них есть музей производства, где интересные экспонаты рассказывают о создании первых конфет и запуске самого предприятия. Приемлемые цены на экскурсии позволяют всем школьникам окунуться в потрясающий мир кондитерской промышленности.