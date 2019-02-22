Оформление фасадов

Фасады домов, строений и так далее, являются не только лицевой частью этих зданий, а и эффективной их защитой от так называемого воздействия окружающей среды. Но чтобы обустроить сами фасады, на их поверхность, как правило, наносят специальное покрытие или укладывают специальную плитку.

Именно с помощью этих решений можно легко и просто полностью сменить дизайн, а значит, и «настроение», практически любого дома или строения. Если принято решение красить фасад, то потребуется особый состав, который хорошо переносит воздействие окружающей среды, влажность, жару и перепады температур.

С помощью красящих пигментов и определенной цветовой гаммы, любое здание можно гармонично вписать в окружающий его ландшафт, или в определенную композицию с близстоящими домами. Хотя технология процесса нанесения красок на стены строений не является сложной, но все же следует придерживаться некоторых правил, указанных в инструкции.

Еще один удачный вариант оформления фасада – это плитка. Купить фасадную плитку можно недорого. Как правило, она стилизована под кладку кирпича или под натуральный камень. Дома и строения, отделанные такой фасадной плиткой, выглядят респектабельно и стильно. К кладке плитки есть свои требования. Если их придерживаться, то результат работ будет радовать не только эстетически, но и функционально.

Если, к примеру, производить кладку плитки при достаточно высоких температурах, то есть, к примеру, в зной или жару, тогда состав будет очень быстро высыхать. Это уменьшит срок окончательного прикрепления плиток к фасаду дома. А вот работы при минусовых температурах не рекомендуются.

Красить фасад лучше в нежаркое время, ведь быстрое высыхание краски, как минимум, приведет к неравномерному окрашиванию, или даже к растрескиванию. Если же красить фасад здания при высокой влажности, то, кроме того, что он будет слишком долго сохнуть, по нему могут образовываться всевозможные потеки и неровности. Соответственно при оформлении фасадов всегда учитывайте, какая на улице погода.