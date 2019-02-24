Усиление сигнала сотовой связи

Сегодня человек не мыслит себя без уверенного и надежного сигнала мобильного телефона. Необходимость оставаться на связи 24 часа в сутки продиктовано не только к обязанностям по работе, но и забота о близких. Если у родителей, которые уехали на выходные на дачу, нет связи, родственники волнуется.

Многие семьи на лето переезжают жить за город, если там наблюдаются проблемы с сигнала мобильного телефона, то такая жизнь похожа на пребывание на необитаемом острове. Помочь решить эту проблему помогает усиление сотовой связи. Узнать, как можно усилить сигнал своего мобильного телефона, можно на сайте https://sotsignal.ru/na-dache .

Важно, что современные технологии позволяют создать в доме нормальный сигнал сети сразу для всех отечественных операторов. Это означает, что если у вас, например, МТС, а к вам приезжают гости, у которых стоят карты Билайн и Tele2, то у них не возникнет проблем с доступом к своей сети.

Если вы недавно сделали ремонт и опасайтесь, что провода от усилителя сотовой связи будут его портить, то специалисты заверяют, все монтажные работы производятся большей частью на внешнем фасаде здания, а всё, что внутри, выглядит эстетично и компактно.

Обычно на монтаж уходит всего несколько часов, так, что уже на следующий день после обращения у вас в доме будет полноценная сотовая связь. На работу и оборудования фирма предоставляет гарантию в течение 1 года, а возможные неполадки и донастройку оборудования производят мастера в течение 2 часов с момента поступления заявки.

Как правило, слабый сигнал в отдаленных местностях связан с тем, что дом находится в низине или удалён от вышки. В этом случае человеку приходится ходить по жилищу или даже приусадебному участку с телефоном в поисках заветных палочек сети. Общей принцип усилителей связи прост. На самой высокой точке строения монтируется направленная антенна, которая обменивается с базовой станцией сигналом. Благодаря ему, а также установленному блоку раздачи, у пользователей мобильной связи появляется хорошая слышимость.

Есть некоторые ограничения по установке модуля сотовой связи. Так если между домом и вышкой существуют серьезные технологические помехи, усиление связи может быть затруднено. В таком случае специалисты разрабатывают дополнительные возможности или подыскивают более мощный блок, чтобы ориентировать его на другую станцию. С точки зрения исполнения работ, нет ничего возможного, но в некоторых случаях от стандартной цены за оборудование, его установку и настройку в 20000 руб, фирме приходится обосновано отходить.