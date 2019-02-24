Как выбирать ванную

Замена ванной в квартире или доме требует выполнения сложных и работ. Как правило, эта процедура проводится во время капитального ремонта помещения, поэтому к выбору ванной нужно подойти тщательно.

Если для простых гигиенических процедур покупатели все чаще выбирают только душевые кабинки, то установка в санузле ванной позволяет насладится вечерним отдыхом в пене и в теплой воде, а в семьях, где есть дети, ванная – необходимая вещь. Интересная модель представлена тут. При достаточной длине (170 см) она весьма компактна, а кроме размеров, это еще и означает экономию воды при купании.

Покупатели, выбирая ванну, сталкиваются с дилеммой — из какого материала она должна быть. Сложившееся стереотипное представление – ванна тяжелая и чугунная. Но есть другие варианты, и купить ванну можно из стали, акрила.

Популярны легкие акриловые ванны, они изготавливаются методом вакуумной формовки. Такой способ производства делает возможным изготавливать ванны разной формы и разного размера, с выпуклостями для удобного расположения рук и головы, с ребристой поверхностью для предотвращения скольжения.

Акриловые ванны за счет своего веса легко поднимать на этаж и заносить в помещение, их удобно монтировать. Небольшой вес акриловых ванн при установке увеличивают утяжелителями. Особой прочностью отличаются ванны:

• в материал которых встроена металлическая сетка;

• укрепленные слоями стекловолокна;

• чугунные.

В ванне из акрила комфортно находиться – вода остывает медленно, и можно во время водной процедуры полностью расслабиться, не заботясь о добавлении горячей воды. За такой ванной удобно ухаживать, мелкие дефекты, как царапины, легко поддаются шлифовке.

Выпускаются акриловые ванны разного цвета, это позволяет отойти от распространенного белого цвета и оформить ванную комнату нестандартно, оригинально. Можно последовать тенденции устанавливать ванны не у стены, а в центре комнаты, и красочную акриловую ванну сделать ярким акцентом помещения. У акриловой ванны есть существенный недостаток – хрупкость. И при ее повреждении владельцу дома или квартиры придется вернуться к капитальному ремонту, ведь при замене невольно возникнут сантехнические работы.

Особой прочностью, надежностью и стойкостью к воздействию острых предметов и агрессивных жидкостей остается чугунная ванная. Сегодня они выпускаются в более эффектном дизайне, но отличаются все теми же отличными техническими свойствами, что и их предшественники, прослужившие нашим родителям долгие годы.